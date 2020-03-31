Аэрофлот из-за ограничений Росавиации отменил более 60 рейсов

Компания "Аэрофлот" отменила несколько десятков рейсов по доставке на родину россиян, застрявших за границей. Днем ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 31 марта сократить количество вывозных авиарейсов.

Согласно новым правилам, аэропорт Шереметьево в сутки должен обслуживать не более 500 человек, прибывших из-за рубежа. "Это сделано для того, чтобы каждого пассажира можно было в пункте прилета внимательно осмотреть, отработать, обработать", - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В связи с введенными ограничениями 31 марта отменяются 15 рейсов из Москвы в города Европы, Азии, США и обратно. А 1 и 2 апреля - 19 рейсов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте перевозчика.

С 20 по 30 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян, 15 тысяч - прилетели из стран, с которыми было прекращено воздушное сообщение. Только за одни сутки (29 марта) 66 чартерными рейсами на родину были доставлены более 8 тысяч российских граждан.