АвтоВАЗ опустел. Как дезинфицируют российский автогигант

АвтоВАЗ привлек клининговую службу к дезинфекции предприятия. Обеззараживающие процедуры на всех производственных и служебных площадях завода проводятся во время карантина. Рабочие места обрабатываются хлорсодержащим препаратом. Особенно тщательной дезинфекции подвергаются полы, вестибюли, санузлы и ручки дверей.

Представитель клининговой компании Александр Щадилов в видеоинтервью телеканалу "Тольятти 24" показывает на камеру средство для дезинфекции - "Альмадез хлор" - и уточняет, что главным образом обрабатываются места частого соприкосновения с руками.

Также на кадрах запечатлены сотрудники клининговой конторы в белых защитных халатах и масках. Они протирают рабочие элементы турникетов тряпками, пропитанными дезинфицирующим веществом зеленого цвета, непохожим на ранее продемонстрированный Александром Щадиловым хлорсодержащий препарат.

По сообщениям СМИ, на предприятии в настоящее время задействован лишь небольшой штат операционистов, контролирующих печи в металлургическом производстве, ответственные за систему подачу воды и отопления, а также служба охраны. Остальным сотрудникам на время карантина доступ на предприятие запрещен.