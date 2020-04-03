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03.04.2020 12:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ опустел. Как дезинфицируют российский автогигант

Текст: Борис Захаров

АвтоВАЗ привлек клининговую службу к дезинфекции предприятия. Обеззараживающие процедуры на всех производственных и служебных площадях завода проводятся во время карантина. Рабочие места обрабатываются хлорсодержащим препаратом. Особенно тщательной дезинфекции подвергаются полы, вестибюли, санузлы и ручки дверей.

Представитель клининговой компании Александр Щадилов в видеоинтервью телеканалу "Тольятти 24" показывает на камеру средство для дезинфекции - "Альмадез хлор" - и уточняет, что главным образом обрабатываются места частого соприкосновения с руками.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Также на кадрах запечатлены сотрудники клининговой конторы в белых защитных халатах и масках. Они протирают рабочие элементы турникетов тряпками, пропитанными дезинфицирующим веществом зеленого цвета, непохожим на ранее продемонстрированный Александром Щадиловым хлорсодержащий препарат.

По сообщениям СМИ, на предприятии в настоящее время задействован лишь небольшой штат операционистов, контролирующих печи в металлургическом производстве, ответственные за систему подачу воды и отопления, а также служба охраны. Остальным сотрудникам на время карантина доступ на предприятие запрещен.

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