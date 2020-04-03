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03.04.2020 07:00
Рубрика: В мире

Boeing приостановит выпуск военных вертолетов из-за COVID-19

Boeing закроет в пятницу предприятие в штате Филадельфия из-за пандемии коронавируса. Здесь выпускают тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf.

Фото: iStock
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Работа будет приостановлена до 20 апреля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации. Сотрудники переводятся на удаленный режим работы. А те, чьи обязанности не позволяют работать в таком режиме, уйдут в отпуск с сохранением содержания за 10 дней, пишет ТАСС.

В четверг генеральный директор Boeing Co Дейв Кэлхун представил план добровольного увольнения сотрудников компании, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные последствия для мировой аэрокосмической промышленности. Ранее Boeing прекратил работу на своем крупном заводе в пригороде Сиэтла после того, как у более десятка сотрудников был зафиксирован положительный тест COVID-19, а один из них скончался.

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