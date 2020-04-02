В Boeing предложили сотрудникам уволиться добровольно

Генеральный директор Boeing Co Дейв Кэлхун в четверг представил план добровольного увольнения сотрудников компании, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные последствия для мировой аэрокосмической промышленности.

В соответствии с планом, квалифицированным сотрудникам, которые хотят покинуть компанию, будет предложено выходное пособие и некие льготы, сообщает Reuters. "Аэрокосмической отрасли потребуется длительное время, чтобы оправиться от кризиса", - сказал Калхун.

На прошлой неделе Boeing прекратил работу на своем крупном заводе в пригороде Сиэтла после того, как у более десятка сотрудников был зафиксирован положительный тест COVID-19, а один из них скончался.

В компании, которая называет себя крупнейшим экспортером Америки, трудится около 150 тысяч сотрудников по всему миру, почти половина из которых работает на основных заводах в пригороде Сиэтла Пьюджет-Саунд.

Три недели назад американский авиапроизводитель заявил, что замораживает найм на работу новых сотрудников и оплату сверхурочных, за исключением некоторых ключевых для компании производств.

Пандемия коронавируса усугубила летний кризис в компании, вызванный двумя катастрофами Boeing 737 MAX, в результате которых погибли 346 человек. Компания остановила производство линейки лайнеров 737 в январе этого года.

В четверг руководство аэрокосмического гиганта призвало Белый дом предоставить 60-миллиардный пакет мер по спасению переживающей острый кризис отрасли аэрокосмического производства США, включая гарантии по кредитам.