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Рубрика: В мире

CNN: Две авиакатастрофы будут стоить Boeing не менее 18,7 млрд долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прямые и косвенные убытки американской корпорации Boeing от катастроф двух самолетов Boeing 737 MAX превысят 18,7 миллиарда долларов. Такие данные во вторник распространила телекомпания CNN. Речь идет о крушениях лайнеров авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air.

Фото: iStock
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По данным CNN, компенсация заказчикам 737 MAX после приостановки эксплуатации этих самолетов достигает 8,3 миллиарда долларов. Еще 6,3 миллиарда - это дополнительные расходы Boeing на производство модернизированных лайнеров данной серии. Кроме того, сама корпорация оценила в четыре миллиарда расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации. Фонд компенсации родственникам жертв двух катастроф был установлен в размере 100 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Аналитик Рональд Эпстейн из подразделения Merrill Lynch американского Bank of America привел другую оценку возможных убытков корпорации - около 23 миллиардов долларов за все, не считая возмещение ущерба за потерянные жизни. Отмечается, что эта цифра возрастет, если запрет на полеты продлится дольше.

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности.

На минувшей неделе законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей конгресса США объявили о том, что за крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air несут ответственность сама компания Boeing, а также Федеральное авиационное управление США, которое не выявило допущенные при проектировании и создании лайнеров ошибки.

В мире США Компании Авиация Boeing

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