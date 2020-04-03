Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула

Более трехсот россиян с разных рейсов застряли в аэропорту Сеула и не могут вернуться на родину. В посольстве РФ в Корее сообщили, что знают о случившемся и пытаются предоставить посильную помощь. Об этом "Российской газете" сообщили сами россияне, которые оказались в непростой ситуации.

Как стало известно "РГ", в настоящий момент в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском, который находится рядом с Сеулом - застряли россияне с нескольких рейсов, которые намеревались вылететь в Москву, Владивосток и Хабаровск. Отменены были примерно пять рейсов, которыми собирались вывозить граждан РФ из Кореи с 31 марта. Кроме того, в транзитной зоне находятся еще граждане РФ, которые следовали на родину из третьих стран с пересадкой в Инчхоне.

В общей сложности в Инчхонском международном аэропорту скопилось более трехсот россиян, которые находятся в очень непростом положении. Среди них есть беременные женщины, маленькие дети, онкологические больные, инсулинозависимые люди.

В посольстве Российской Федерации в Сеуле заявили, что они в курсе сложившейся ситуации и делают все возможное, чтобы ее разрешить. "Мы тщательно отслеживаем непростую ситуацию с нашими гражданами, оказавшимся в сложном положении в связи с отменой запланированных авиарейсов. Информируем о ней Москву. Стараемся оказать необходимую помощь", - заявил "Российской газете" сотрудник посольства РФ. Дипломаты уже побывали в аэропорту и встретились с россиянами.

Корейские СМИ сообщили о "зеркальной" ситуации с корейцами в России. Граждане Республики Корея не могут вернуться на родину из Москвы и Владивостока, так как у них рейсы также отменили накануне вылета.

Отметим, что представители посольства РФ через "Российскую газету" 19 марта обращались к россиянам с настоятельными рекомендациями "как можно скорее" вылететь из Южной Кореи, чтобы не сталкиваться с проблемами при возвращении на родину.