Большие зазоры кузова, сломанные детали. Профессионал изучил Tesla

Представители инжиниринговой компании Munro & Associates дали детальную оценку качеству сборки нового кроссовера Tesla Model Y, сделав вывод о не вполне удовлетворительных результатах сборочных работ на заводе во Фримонте, штат Калифорния.

При этом результаты тестов были обнародованы не только в виде официального документа, но и обобщены в видеоролике на Youtube. Руководитель Munro & Associates Сэнди Мунро начинает "экзаменовку" электрокроссовера Model Y с, как он выражается, хороших новостей - хвалит SUV за качественную подгонку передних дверей - здесь минимальные зазоры и лишь петли "навешаны" на примерно 1 миллиметр ближе к внешней стороне кузова, чем требуется по регламенту.

Как далее рассказывает Мунро, качество Model Y в этом аспекте значительно выше, чем у модели Model 3, где он, по его выражению, мог буквально просунуть палец в зазор между дверью и косяком. А вот зазоры между пятой дверью, крыльями и фонарями оказались у Model Y куда больше - от 3 мм до 6 мм. По оценке Мунро, это значительное отступление от нормы.

Кроме того, руководитель Munro & Associates упоминает следующие недостатки сборки: некоторые элементы плохо закреплены, а порой детали сломаны или вообще отсутствуют. Кроме того, декоративная пластиковая накладка под капотом, которая скрывает аккумулятор, различные трубки и другие внутренности, вообще не была закреплена, одни клипсы оказались сломаны, других вообще нет.

Примечательно, что во время записи ролика Мунро соблюдает меры защиты при коронавирусе - в частности, он использует маску-респиратор и резиновые перчатки.