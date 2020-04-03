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3 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года № 31 "О дополнительных мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции"

Дата подписания 2 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Во всех регионах Дальнего Востока ввели режим самоизоляции

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности", необходимостью принятия дополнительных мер по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, постановляю:

1. Ввести на территории Чукотского автономного округа следующие дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) гражданам, находящимся на территории Чукотского автономного округа не покидать места проживания (пребывания) до 14 апреля 2020 года за исключением случаев:

а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена на момент вступления в силу настоящего постановления;

в) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

г) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

д) выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления отходов.

2) гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3) гражданам, прибывшим в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации обеспечить режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях продолжительностью 14 дней.

2. Установить, что ограничения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

3. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (Кандан А.А.), Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу (Ниненко М.Г.), ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу (Данилов В.И.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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