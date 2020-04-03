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03.04.2020 20:23
Рубрика: Спорт

Футболисты "Динамо" отказались от сокращения зарплаты на 40%

Текст: Максим Домчев

Футболисты московского "Динамо" отказались от предложенного руководством клуба уменьшения заработной платы.

Источник: Клубы РПЛ поднимут вопрос о сокращении зарплат игрокам на год
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Руководство "Динамо" предложило игрокам клуба на время вынужденного перерыва в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса сократить заработную плату на 40%. Однако это предложение не встретило одобрение среди футболистов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Как сообщает "Чемпионат", игроки отказались идти на предложенные условия и выступили с контрпредложением. Они готовы согласиться потерять пятую часть зарплаты, но всего за один месяц.

Как сообщает портал, со стороны футболистов "Динамо" представляет капитан команды вратарь Антон Шунин. Ранее первый состав другого столичного клуба - "Спартака", согласились на предложение о сокращении зарплаты на 40%.

В тоже время динамовцы не так давно оказали финансовую помощь больнице в Коммунарке и еще одному медицинскому учреждению.

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