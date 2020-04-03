Футболисты "Динамо" отказались от сокращения зарплаты на 40%

Футболисты московского "Динамо" отказались от предложенного руководством клуба уменьшения заработной платы.

Руководство "Динамо" предложило игрокам клуба на время вынужденного перерыва в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса сократить заработную плату на 40%. Однако это предложение не встретило одобрение среди футболистов.

Как сообщает "Чемпионат", игроки отказались идти на предложенные условия и выступили с контрпредложением. Они готовы согласиться потерять пятую часть зарплаты, но всего за один месяц.

Как сообщает портал, со стороны футболистов "Динамо" представляет капитан команды вратарь Антон Шунин. Ранее первый состав другого столичного клуба - "Спартака", согласились на предложение о сокращении зарплаты на 40%.

В тоже время динамовцы не так давно оказали финансовую помощь больнице в Коммунарке и еще одному медицинскому учреждению.