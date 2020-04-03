Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 96-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 50, ст. 4847; 2005, N 19, ст. 1754; 2007, N 30, ст. 3756; 2008, N 45, ст. 5140; 2011, N 27, ст. 3870; N 50, ст. 7362; 2013, N 27, ст. 3470; 2014, N 19, ст. 2309; 2015, N 13, ст. 1806; 2017, N 31, ст. 4749; 2018, N 53, ст. 8474; 2019, N 29, ст. 3846) следующие изменения:

1) в статье 601:

а) часть первую дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, указанных в части второй1 настоящей статьи, осужденный отбывает наказание в исправительном центре, расположенном на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного в имеющихся исправительных центрах по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный направляется в исправительный центр, расположенный на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для его размещения (привлечения к труду).";

в) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. По письменному заявлению осужденного к принудительным работам либо с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможности размещения (привлечения к труду) осужденного он может быть направлен в исправительный центр, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо при невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного в исправительном центре, расположенном на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправительный центр, расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для размещения (привлечения к труду) осужденного.";

г) в части четвертой слова "частью второй" заменить словами "частями второй и второй1";

д) дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

"5. Перевод осужденного к принудительным работам для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в другой допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного центра, при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном центре, а также в случаях, предусмотренных частью шестой настоящей статьи. Порядок перевода осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в другой определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

6. По письменному заявлению осужденного к принудительным работам, направленного для отбывания наказания в соответствии с частью первой или второй настоящей статьи, либо с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможности размещения (привлечения к труду) осужденного один раз в период отбывания принудительных работ осужденный может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в другой, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо при невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного в исправительном центре, расположенном на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправительный центр, расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для размещения (привлечения к труду) осужденного. Если окончание срока наказания осужденного может наступить в пути следования при его переводе из одного исправительного центра в другой, такой осужденный переводу в другой исправительный центр не подлежит.";

2) в статье 602:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Лица, осужденные к принудительным работам, находящиеся к моменту вступления приговора в законную силу на свободе, осужденные, в отношении которых принято решение о переводе в другой исправительный центр по основаниям, предусмотренным частью пятой статьи 601 настоящего Кодекса (за исключением осужденных, в отношении которых принято решение о переводе по основанию, предусмотренному частью шестой статьи 601 настоящего Кодекса), а также осужденные, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами, следуют за счет государства к месту отбывания наказания самостоятельно. Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ, производятся в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Осужденные, в отношении которых принято решение о переводе по основанию, предусмотренному частью шестой статьи 601 настоящего Кодекса, следуют к месту дальнейшего отбывания наказания за счет собственных денежных средств самостоятельно.";

б) часть вторую после слов "копии приговора (определения, постановления) суда" дополнить словами "или решения федерального органа уголовно-исполнительной системы о переводе осужденного из одного исправительного центра в другой в соответствии с частями пятой и шестой статьи 601 настоящего Кодекса";

3) в статье 73:

а) в части первой слова "их согласия" заменить словами "их письменного согласия", дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, указанных в части второй1 настоящей статьи, осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении, расположенном на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника.";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения осужденного в имеющихся исправительных учреждениях по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный направляется в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для его размещения.";

в) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. По письменному заявлению осужденного к лишению свободы либо с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможности размещения осужденного он может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо при невозможности размещения осужденного в исправительном учреждении, расположенном на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для размещения осужденного.";

4) часть вторую статьи 81 изложить в следующей редакции:

"2. Перевод осужденного к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. По письменному заявлению осужденного, направленного для отбывания наказания в соответствии с частью первой, второй или третьей статьи 73 настоящего Кодекса, либо с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможности размещения осужденного один раз в период отбывания наказания осужденный может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида, расположенное на территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо при невозможности размещения осужденного в исправительном учреждении, расположенном на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для размещения осужденного. Перевод для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида осужденных за преступления, указанные в части четвертой статьи 73 настоящего Кодекса, а также осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания под стражей, отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), осужденных, допускается по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы. Если окончание срока наказания осужденного может наступить в пути следования при его переводе из одного исправительного учреждения в другое, такой осужденный переводу в другое исправительное учреждение не подлежит. Порядок перевода осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин