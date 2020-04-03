Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года

Статья 1

Статью 521 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 29, ст. 3860) дополнить частью девятнадцатой следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации вправе при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части установить особенности отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств или музеями зрелищные мероприятия.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5284; 2009, N 1, ст. 17; N 48, ст. 5717; 2010, N 21, ст. 2529; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N 7, ст. 610; N 27, ст. 3450; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1408; N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 7, ст. 919; N 26, ст. 3887; 2018, N 32, ст. 5113; 2019, N 27, ст. 3524) следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 после слова "катастрофы," дополнить словами "распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,";

2) в статье 41:

а) в подпункте "а" пункта 2 слово "корпораций;" заменить словами "корпораций. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций Правительство Российской Федерации вправе принять решение об осуществлении им полномочий координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;";

б) пункт 22 после слов "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" дополнить словами "(Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи)";

в) пункт 23 после слов "Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" дополнить словами "(Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи)";

г) подпункт "г" пункта 8 после слов "Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" дополнить словами "(решением Правительства Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи)";

3) статью 10 дополнить подпунктами "а1" и "а2" следующего содержания:

"а1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера;

а2) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;";

4) в статье 11:

а) пункт 1 дополнить подпунктами "у" и "ф" следующего содержания:

"у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта;

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом "а2" статьи 10 настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а1" статьи 10 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случае установления Правительством Российской Федерации обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, предусмотренных подпунктом "а2" статьи 10 настоящего Федерального закона, правила поведения, устанавливаемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 настоящей статьи, не могут им противоречить.";

5) главу II дополнить статьей 112 следующего содержания:

"Статья 112. Полномочия избирательных комиссий по принятию решения об отложении голосования на выборах, референдумах при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации голосование на выборах, референдумах может быть отложено по решению соответствующей избирательной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".";

6) абзац пятый статьи 19 изложить в следующей редакции:

"выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 1323; 2018, N 24, ст. 3416) следующие изменения:

1) часть первую статьи 116 дополнить предложением следующего содержания: "Особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничения въезда туристов в страну (место) временного пребывания устанавливаются статьей 118 настоящего Федерального закона.";

2) дополнить статьей 118 следующего содержания:

"Статья 118. Особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничения въезда туристов в страну (место) временного пребывания

В случае принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона, Правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора. При этом в случае принятия Правительством Российской Федерации такого решения при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - часть указанной общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

В случае, если Правительством Российской Федерации принято решение, указанное в части первой настоящей статьи, до достижения максимального размера фонда персональной ответственности туроператора денежные средства фонда персональной ответственности туроператора расходуются объединением туроператоров в сфере выездного туризма на возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм.

В случае, если Правительством Российской Федерации принято решение, указанное в части первой настоящей статьи, при достижении максимального размера фонда персональной ответственности туроператора денежные средства фонда персональной ответственности туроператора расходуются объединением туроператоров в сфере выездного туризма на возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм.

В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в части первой настоящей статьи, сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора могут быть изменены решением Правительства Российской Федерации.

Порядок и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 4

Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; N 39, ст. 3642; 2003, N 27, ст. 2711; 2004, N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 10, ст. 1151; N 31, ст. 4008; 2008, N 30, ст. 3605, 3616; N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 30; N 14, ст. 1577; N 29, ст. 3633; N 45, ст. 5268; 2011, N 11, ст. 1503; N 30, ст. 4607; 2012, N 19, ст. 2274; N 41, ст. 5522; 2014, N 8, ст. 739; N 23, ст. 2931; N 48, ст. 6636; 2015, N 45, ст. 6203; 2016, N 11, ст. 1493; 2019, N 22, ст. 2660) дополнить статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на всей территории или на части территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть назначены выборы в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона, референдум, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, участников референдума голосование может быть отложено.

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, решение об отложении голосования может быть принято при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации:

1) на территории муниципального образования - избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по мотивированному предложению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, в отношении соответственно муниципальных выборов, референдумов на территории соответствующего муниципального образования;

2) на территории субъекта Российской Федерации либо на территориях двух и более муниципальных образований субъекта Российской Федерации - Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по мотивированному предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в отношении любых выборов, референдумов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

3) на территории Российской Федерации либо на территориях двух и более субъектов Российской Федерации - Центральной избирательной комиссией Российской Федерации самостоятельно в отношении федеральных выборов и иных выборов на указанных территориях, а также в отношении референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.

3. Сроки и порядок совершения избирательных действий в случае принятия соответствующей избирательной комиссией решения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, определяются этой комиссией в каждом конкретном случае исходя из особенностей режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.

4. В случае принятия избирательной комиссией решения об отложении голосования на соответствующих выборах органы и депутаты исполняют свои полномочия до отмены режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации и избрания нового состава указанных органов или депутатов.".

Статья 5

Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2005, N 44, ст. 4471; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 18, ст. 2117; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4188; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7061, 7068; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, 3481; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1095; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, 29, 35; N 27, ст. 3945, 3977; 2016, N 1, ст. 11; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, 4293; 2017, N 1, ст. 29; N 31, ст. 4767, 4815; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019; N 26, ст. 3317; N 46, ст. 6423; N 52, ст. 7825) дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

1. Для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.

Срок действия моратория может быть продлен по решению Правительства Российской Федерации, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

2. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным судом.

Уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом, внесенное в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в период действия моратория, не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до окончания срока действия моратория в случае отнесения должника к лицам, на которых распространяется действие моратория, перечень которых размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В течение одного рабочего дня с момента внесения изменений в указанный перечень федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, направляет оператору Единого федерального реестра сведений о банкротстве сведения о лицах, включенных в указанный перечень, и о лицах, исключенных из него.

Включенное в указанный реестр на дату начала действия моратория уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом не предоставляет такому кредитору право на подачу в арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) в течение срока действия моратория. Со дня начала действия моратория сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу.

После истечения срока действия моратория право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам по истечении срока, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, но не ранее чем через пятнадцать календарных дней после истечения срока действия моратория.

3. На срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется:

1) приостанавливаются обязанности должника и иных лиц, предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 2134 настоящего Федерального закона;

2) наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона;

3) не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке;

4) приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства).

4. В делах о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он распространялся:

1) периоды, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 19 и статьями 612 и 613 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты введения моратория и включают в себя соответствующий период до введения моратория, период моратория, а также в течение одного года с момента прекращения действия моратория, но не позднее даты возбуждения дела о банкротстве;

2) состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до даты введения моратория и заявленных после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, определяются на дату введения моратория;

3) размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, возникших до даты введения моратория, определяется в рублях по наименьшему значению курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату введения моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве;

4) признаются ничтожными сделки, совершенные в период действия моратория, по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей (кроме совершаемых в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период на дату введения моратория);

5) если должник представит письменное согласие кредитора, выданное в период действия моратория, с условиями мирового соглашения, то при подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 15 и пунктом 2 статьи 150 настоящего Федерального закона кредитор считается проголосовавшим за заключение такого мирового соглашения;

6) решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, принявших участие в собрании кредиторов, и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, принявшие участие в собрании кредиторов (в том числе прошедшем в форме заочного голосования).

5. В течение срока действия моратория по решению арбитражного управляющего проводятся собрания кредиторов, комитета кредиторов, участников строительства и собрания работников, бывших работников любого должника, в том числе того, на кого он не распространяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в форме заочного голосования. В этом случае:

1) собрание кредиторов (комитета кредиторов) и собрание участников строительства в форме заочного голосования проводятся в порядке, установленном пунктом 11 статьи 20112 настоящего Федерального закона;

2) собрание работников, бывших работников должника в форме заочного голосования проводится в порядке, установленном статьей 121 настоящего Федерального закона.

Заочное голосование, предусмотренное настоящим пунктом, может проводиться независимо от числа участников.".

Статья 6

Внести в статью 262 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2018, N 53, ст. 8406) следующие изменения:

1) в наименовании слово "плановых" исключить, слова "малого предпринимательства" заменить словами "малого и среднего предпринимательства";

2) в части 1 слова "31 декабря" заменить словами "1 апреля";

3) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.";

4) в части 2 слово "плановой" исключить.

Статья 7

Часть 8 статьи 13 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367; 2018, N 24, ст. 3407) изложить в следующей редакции:

"8. Государственная регистрация лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, и которые разработаны в том числе по заданию федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обороны страны и безопасности государства, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-Ф3 "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011, N 49, ст. 7047; 2012, N 49, ст. 6758; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6927; 2016, N 1, ст. 52; N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 13; 2018, N 49, ст. 7509; 2019, N 49, ст. 6958) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе установить срок подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, отличный от предусмотренного частью 2 настоящей статьи. Информация о сроках и порядке подачи указанного уведомления размещается территориальным фондом на своем официальном сайте в сети "Интернет".";

2) в статье 26:

а) часть 4 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;";

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.";

в) дополнить частью 67 следующего содержания:

"67. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пункте 5 части 6 настоящей статьи, предоставляются территориальным фондом медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, включенным в перечень, утверждаемый высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Указанные средства предоставляются медицинским организациям на основании соглашения, типовая форма и порядок заключения которого утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

3) статью 35 дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации вправе установить особенности реализации базовой программы обязательного медицинского страхования.".

Статья 9

Внести в статью 15 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 31, ст. 4319, 4320) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Если иное не установлено федеральными законами, транспортные средства подлежат техническому осмотру со следующей периодичностью:

1) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до десяти лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства (далее - год выпуска):

а) легковые автомобили;

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;

г) мототранспортные средства;

2) каждые двенадцать месяцев в отношении транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей части, с года выпуска в обращение которых прошло более чем десять лет;

3) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет:

а) легковые такси;

б) автобусы;

в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя);

г) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех тонн пятисот килограмм;

д) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

е) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами;

4) каждые шесть месяцев в отношении транспортных средств, указанных в пункте 3 настоящей части, с года выпуска в обращение которых прошло более чем пять лет;

5) каждые шесть месяцев в отношении специализированных транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов.";

2) в абзаце первом части 2 слово "три" заменить словом "четыре".

Статья 10

Внести в статью 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 85; N 27, ст. 3951; 2017, N 31, ст. 4765; 2019, N 52, ст. 7799, 7836; Российская газета, 2020, 30 марта) следующие изменения:

1) часть 51 изложить в следующей редакции:

"51. Особенности обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, и которые разработаны в том числе по заданию федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

2) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации вправе принять решение об установлении ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включенными в определяемый Правительством Российской Федерации перечень, на срок, не превышающий девяноста календарных дней со дня принятия указанного решения.".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058; N 23, ст. 3291; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767; 2020, N 9, ст. 1119) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 31 слова "и предварительного отбора" исключить;

2) часть 7 статьи 34 после слов "цены контракта" дополнить словами "(отдельного этапа исполнения контракта)", после слов "предусмотренных контрактом" дополнить словами "(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)";

3) статьи 80 - 82 признать утратившими силу;

4) в части 1 статьи 93:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно;";

б) дополнить пунктом 56 следующего содержания:

"56) осуществление закупок товаров, работ, услуг федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, подведомственными ему государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны.";

5) в статье 96:

а) абзац первый части 8 после слов "статьи 37 настоящего Федерального закона," дополнить словами "об обеспечении гарантийных обязательств";

б) часть 81 после слов "статьи 37 настоящего Федерального закона," дополнить словами "об обеспечении гарантийных обязательств";

6) в статье 112:

а) в части 421 слова "и (или) 2016" заменить словами ", 2016 и 2020";

б) в части 55 слова "В целях реализации национальных проектов, перечень которых утвержден указом Президента Российской Федерации," заменить словами "До 1 января 2024 года", после слов "субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", местные администрации";

в) в части 57 слово "медицинское" и слово "медицинского" исключить;

г) в пункте 3 части 61 слово "медицинского" исключить;

д) дополнить частями 64 и 65 следующего содержания:

"64. До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

65. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 71, 72 и 73 статьи 96 настоящего Федерального закона;

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.".

Статья 12

Внести в статью 5 Федерального закона от 6 июня 2019 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, ст. 2905) следующие изменения:

1) в части 1 слова "по истечении одного года после дня его официального опубликования" заменить словами "с 1 марта 2021 года";

2) часть 2 дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в части 21 настоящей статьи";

3) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания:

"21. Операторы технического осмотра вправе до 1 марта 2021 года, но не ранее 15 января 2021 года выполнить требования аккредитации, установленные Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, представить документы, подтверждающие выполнение этих требований, в профессиональное объединение страховщиков, созданное в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

22. Указанные в части 21 настоящей статьи операторы технического осмотра, а также заявители, претендующие на аккредитацию, расширение области аккредитации, проходят процедуру аккредитации, подтверждения соответствия в соответствии с требованиями и процедурами, установленными Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

23. В случае, указанном в частях 21 и 22 настоящей статьи, операторы технического осмотра проходят следующую процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не ранее чем через два с половиной года и не позднее чем через три года с момента подтверждения соответствия требованиям аккредитации в соответствии с частью 21 настоящей статьи.".

Статья 13

Статью 2 Федерального закона от 26 июля 2019 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 30, ст. 4121) изложить в следующей редакции:

"Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, за исключением пунктов 3-5 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 3-5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2022 года.".

Статья 14

В статье 2 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 425-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 49, ст. 6984) слова "1 июля 2020 года" заменить словами "1 января 2021 года".

Статья 15

Внести в статью 7 Федерального закона от 27 февраля 2020 года N 27-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 1119) следующие изменения:

1) в части 1 слова "30 июня" заменить словами "31 декабря";

2) в части 2 слова "1 июля 2020" заменить словами "1 января 2021".

Статья 16

Установить, что в период до 31 декабря 2020 года включительно Правительство Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), вправе устанавливать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок осуществления закупок в таких случаях.

Статья 17

1. Установить, что Правительство Российской Федерации в 2020 году вправе принимать решения, предусматривающие:

1) особенности организации и осуществления видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", включая особенности осуществления видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 31 и 4 статьи 1 указанного Федерального закона, в том числе в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок и иных мероприятий по контролю, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения проверок с органами прокуратуры, оснований завершения (отмены) проверок, приостановления проведения проверок, возможностей проведения мероприятий по контролю с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, проверок при осуществлении лицензионного контроля, предусмотренного Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

2) особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и иных разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", Федеральным законом от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации", Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах", в том числе:

а) установление права всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых истек, продолжать в течение определенного срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, переоформления таких лицензий или разрешений, продление срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного разрешения;

б) определение случаев и порядка предоставления новых лицензий или иных разрешений взамен прекративших действие, возобновления действия, переоформления лицензий или иных разрешений, продления срока их действия без предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур оценки соответствия соискателя лицензии или иного разрешения предъявляемым требованиям, без уплаты государственной пошлины или иной платы за их выдачу, без оплаты получения услуг, необходимых или обязательных для предоставления государственных услуг;

в) определение случаев, когда в отношении лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, носящие бессрочный характер, не применяются требование о прохождении ими периодических процедур оценки соответствия предъявляемым требованиям и установленные законом последствия непрохождения таких процедур либо изменение сроков (предоставление отсрочки) прохождения этих процедур, а также установление особенностей их проведения;

г) введение моратория на проведение квалификационного экзамена на конкретный срок, продление сроков действия квалификационных аттестатов, выданных по результатам ранее сданных квалификационных экзаменов, установление особенностей проведения и сдачи таких квалификационных экзаменов, выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов, а также особенностей ведения реестра квалификационных аттестатов;

д) случаи и условия, когда профессиональная деятельность, в отношении которой должно быть получено разрешение, может осуществляться без получения такого разрешения;

3) установление особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве;

4) особенности включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве.

2. Отдельные полномочия Правительства Российской Федерации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть возложены Правительством Российской Федерации на федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах.

Статья 18

Установить, что до 1 января 2021 года Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Статья 19

1. Установить, что в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, в течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Размер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.

3. Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации.

Статья 20

Приостановить до 1 января 2021 года действие части первой статьи 263-1 в части участия субъектов Российской Федерации в осуществлении полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения, не переданных им, на основании федерального закона и абзаца четвертого пункта 1 статьи 2614 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 18, ст. 2117; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3597; 2013, N 51, ст. 6691; 2015, N 29, ст. 4359; 2018, N 17, ст. 2425; 2019, N 31, ст. 4472).

Статья 21

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин