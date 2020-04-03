ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с COVID-19

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию по "глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием". Данный документ призывает к активизации международного сотрудничества в области обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом для сдерживания пандемии и смягчения ее последствий.

В документе подчеркивается центральная роль ООН в преодолении кризиса, а также содержится призыв к генсеку организации мобилизовать скоординированные усилия всех стран, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГА ООН.

При этом резолюция никак не затрагивает вопросы смягчения санкций или приостановки военных конфликтов, о которых ранее говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заразились более 900 тысяч человек в 205 странах, скончались свыше 45 тысяч.