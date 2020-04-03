Годовая выручка видеосервисов в России выросла на 65%

Исследовательская компания J'son & Partners Consulting поделилась итогами 2019 года российского рынка легальных видеосервисов. По ее данным, общая выручка составила 41,2 млрд рублей без НДС. Это на 65% больше по сравнению с 2018 годом, когда показатель равнялся 24,9 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что ввели новую сегментацию рынка, куда включили онлайн-кинотеатры (16 компаний), операторов платного ТВ (11 компаний), платформы цифровой дистрибуции (2 компании), а также социальные сети (5 компаний) и агрегаторы и инфосервисы (11 компаний). Основными факторами роста стали усиление позиций интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru Goup), а также увеличение монетизации за счет видеорекламы в соцсетях.

Авторы исследования прогнозируют, что рост индустрии продолжится и в 2020 году. Длительная изоляция дома большого количества людей привела к резкому росту спроса на легальное видео. По данным онлайн-кинотеатров и операторов, среднесуточное количество просмотров за период январь-март 2020 года было равно пиковым значениям первой январской недели в обычный год. Такой высокий спрос должен привести к опережающему росту выручки подписной и транзакционной модели в 2020 году. Однако экономический кризис, начавшийся в марте 2020 года, может привести к существенному (до -15%) падению рекламной выручки на ТВ (а как следствие доходов телеканалов) и замедлению активности рекламодателей в онлайн-видеорекламе.