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03.04.2020 07:50
Рубрика: Спорт

Хабиб назвал Макгрегора "стареющей проституткой"

Текст: Максим Домчев
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не стал общаться с Конором Макгрегором в прямом эфире Instagram.
Фото: AP Photo/John Locher
Экс-боец UFC: Макгрегор заменит Нурмагомедова в поединке против Фергюсона

В четверг Нурмагомедов общался с пользователями этой социальной сети. Он объяснял, почему принял решение отказаться от поединка против Тони Фергюсона в нынешних обстоятельствах. В какой-то момент появился Макгрегор, который попросил добавить его в эфир. Но чемпион не стал это делать и закончил трансляцию.

Позже Нурмагомедов в интервью ESPN объяснил свой поступок. "Что я думаю о желании Макгрегора быть в эфире моего Instagram? Он как престарелая проститутка, которой не хватает внимания. Но его время ушло, можете ему так и передать", - заявил Нурмагомедов.

После поражения от россиянина в 2018 году Макгрегор пытается добиться реванша, но Нурмагомедов не хочет встречаться с ним.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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