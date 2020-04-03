Хабиб назвал Макгрегора "стареющей проституткой"

В четверг Нурмагомедов общался с пользователями этой социальной сети. Он объяснял, почему принял решение отказаться от поединка против Тони Фергюсона в нынешних обстоятельствах. В какой-то момент появился Макгрегор, который попросил добавить его в эфир. Но чемпион не стал это делать и закончил трансляцию.

Позже Нурмагомедов в интервью ESPN объяснил свой поступок. "Что я думаю о желании Макгрегора быть в эфире моего Instagram? Он как престарелая проститутка, которой не хватает внимания. Но его время ушло, можете ему так и передать", - заявил Нурмагомедов.

После поражения от россиянина в 2018 году Макгрегор пытается добиться реванша, но Нурмагомедов не хочет встречаться с ним.