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03.04.2020 08:14
Рубрика: Легковые авто

Как мошенники "разводят" водителей на ремонт автомобилей

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие решили переждать режим самоизоляции за городом и двинулись на дачу. Однако на дорогах активизировались мошенники, использующие старые, но эффективные способы отобрать деньги у водителя.

Вот одна из схем. С машиной, доверху забитой нужными для жизни на даче вещами, на дороге равняется другой автомобиль. Водитель через окно кричит, машет руками, указывает на выхлопную трубу, сигнализирует, что нужно остановиться. Автовладелец встает у обочины, чтобы проверить, что случилось. "Неравнодушный" водитель тормозит рядом: кажется, хочет оказать помощь.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Дальше следует поток слов, призванный убедить в страшных последствиях нехарактерного дыма из выхлопной трубы (который сам автовладелец, конечно, не видел). Главная задача мошенника - открыть капот, чтобы осмотреть там что-то. Если хозяин машины хоть на мгновение отвлекся в этот момент - "доброжелатель" прыснет на двигатель немного масла из припрятанного флакончика. Как только оно попадет на раскаленные трубы системы выпуска, то начнет гореть, появится характерный запах, который испугает большинство автовладельцев.

Мошенник начнет запугивать водителя возможными вариантами поломки, указывая на разлитое масло. Здесь могут прозвучать и выбитые сальники, и сломанные поршни. Хозяин авто начинает судорожно прикидывать возможные варианты дальнейших действий. Как добраться до сервиса? В этот момент мошенник садится в свою машину и уезжает, оставив его с "проблемой" один на один.

Здесь появляется новое действующее лицо. Если бы первый "доброжелатель" не уехал, то сомнения в истинности намерений обоих у водителя бы закрались быстро. Второй - это водитель эвакуатора, который интересуется, что случилось, и предлагает подвезти до ближайшего сервиса.

Фото: скриншот с youtube.com
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Если хозяин машины согласится, то его быстро довезут до ремонтного ангара. Это те же мошенники. Дальше начинается имитация бурного ремонта. В автомобиле ставят новые прокладки, вымывают те самые подтеки масла, что-то разбирают, потом привинчивают... А дальше выставляют счет.

Возможен и более серьезный вариант, когда мастер сам снимает головку цилиндров, затем незаметно чиркает по стенкам камер сгорания и показывает результат хозяину машины. Мол, налицо серьезная поломка поршневой группы. Ремонт выглядит серьезным и стоит десятки тысяч рублей.

Как не попасть в подобную ловушку? Нужно доверять не случайным попутчикам на дороге, а своим ощущениям и приборам автомобиля, пишет aif.ru. Если машина ведет себя как обычно, вряд ли у нее есть серьезные проблемы. Открывать капот перед первым встречным не стоит. А если возникли сомнения в исправности - вызовите эвакуатор сами и доберитесь с его помощью до проверенного автосервиса.

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