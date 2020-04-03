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03.04.2020 11:06
Рубрика: Российский автопром

Как выглядела редкая "Нива", сделанная для немцев в 80-х годах

Текст: Борис Захаров

В начале 80-х годов, когда Евросоюз еще не ужесточил экологические ограничения на автомобили, экспорт продукции Волжского автозавода в Германию был поставлен на поток, а доработанная "Нива" была, как известно, одним из бестселлеров АвтоВАЗа и самой дорогой моделью волжского автогиганта в этой стране.

Реализацией доведенных до ума SUV занимался в том числе и дилер Deutsche Lada Automobil GmbH, который не просто улучшал оснащение вазовских машин, но и создавал по сути мелкосерийные спецверсии с расширенным оснащением.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В этом свете интерес представляет необычный ВАЗ-2121 "Нива" с логотипами Limited Edition. Каждый из 150 внедорожников спецверсии получил доработанный экстерьер, а именно - пластиковые расширители колесных арок, особые дизайнерские штампованные колесные диски с более широкой, чем у крупносерийных "Нив" резиной, а также декоративные белые полосы на боковинах кузова.

Судя по обнародованным снимкам, машины лимитированной серии получили также усиленный "антикор". В то же время в салоне была облагорожена передняя панель - ее обшили более упругими и приятными на вид полимерами, появился также оригинальный трехспицевый спортивный руль, обшитый кожей, светлая обшивка потолка, внутренних панелей и кузовных стоек и самое главное - опять-таки светлые эргономичные кресла с мощной боковой поддержкой.

Финальный штрих - пульт управления магнитолой с дисплеем и клавишами, смонтированный на отдельном поручне справа от водителя. В оснащение входил также люк в крыше.

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