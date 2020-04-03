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3 апреля 2020 г.

Постановление правительства Красноярского края от 1 апреля 2020 года № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 103 Устава Красноярского края, указом Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" постановляю:

1. Утвердить Порядок установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края согласно приложению.

2. Рекомендовать Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю обеспечить соблюдение гражданами режима самоизоляции на территории Красноярского края.

3. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин


Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п

Порядок установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края

1. Порядок установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края (далее - Порядок) определяет меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края.

2. Граждане, находящиеся на территории Красноярского края, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны:

2.1. Соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания, фактического проживания) и не покидать место жительства (пребывания, фактического проживания), за исключением случаев:

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (пребывания, фактического проживания);

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев.

2.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.3. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахождения вне места жительства (пребывания, фактического проживания).

3. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, вне места жительства (пребывания, фактического проживания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан.

4. Гражданин, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных случаях, должен иметь при себе объяснительную, составленную им, которая содержит:

ФИО гражданина;

дату составления;

адрес места жительства (пребывания, фактического проживания);

информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени возвращения к месту жительства (пребывания, фактического проживания);

маршрут следования.

Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин обязан представить сотрудникам правоохранительных органов в случае осуществления проверки.

5. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают трудовую деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (2019-nCoV), работодателем оформляется справка работодателя согласно приложению к Порядку.

Справку работодателя, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин обязан представить сотрудникам правоохранительных органов в случае осуществления проверки.

6. Работники федеральных органов государственной власти, включая правоохранительные органы и надзорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, органов государственной власти и государственных органов Красноярского края, и органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность, сотрудникам правоохранительных органов в случае осуществления проверки. Использование этих документов допускается только при выполнении служебных обязанностей и не дает права нарушать режим самоизоляции вне рабочего времени.

7. Волонтеры, которые в период действия режима самоизоляции участвуют в федеральной акции "#МыВместе", в случае осуществления проверки обязаны представить сотрудникам правоохранительных органов бейдж (с надписью "Волонтер" и номером контактного телефона, по которому можно подтвердить его личность), а также документ, удостоверяющий личность.

8. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется ответственность, предусмотренная федеральным и краевым законодательством.



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложение к постановлению - форма справки работодателя
(docx, DOCX, 4 Кб)