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03.04.2020 00:31
Рубрика: Спорт

Макгрегор обвинил Хабиба в трусости

Текст: Максим Домчев
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости после срыва боя против Тони Фергюсона. Позже он рвался в эфир россиянина в Instagram, но тот его проигнорировал.
Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Конор Макгрегор может заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке, назначенном на 18 апреля. Он также не остался в стороне и прокомментировал срыв боя россиянина и американца. Естественно, что ирландец не упустил возможности подколоть своего обидчика.

Фото: REUTERS
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"Если бы у меня был официальный поединок, я бы всеми правдами и неправдами принял участие в поединке. И одержал победу,- написал он в Twitter. - Факт заключается в том, что Тони и Хабиб уже давно играют в игру "кто сольется перед боем". Первым это сделал Хабиб, и сейчас уверенно ведет со счетом 3-2. Он струсил и сбежал из США домой в разгар кризиса. Это было рискованно. Мои поздравления Тони".

Позже во время прямого эфира Нурмагомедова в Instagram ирландец предложил присоединить его к трансляции, однако чемпион UFC сделал вид, что не заметил ирландца и не дал ему шанса публично выступить.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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