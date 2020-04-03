Макгрегор обвинил Хабиба в трусости

Конор Макгрегор может заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке, назначенном на 18 апреля. Он также не остался в стороне и прокомментировал срыв боя россиянина и американца. Естественно, что ирландец не упустил возможности подколоть своего обидчика.

"Если бы у меня был официальный поединок, я бы всеми правдами и неправдами принял участие в поединке. И одержал победу,- написал он в Twitter. - Факт заключается в том, что Тони и Хабиб уже давно играют в игру "кто сольется перед боем". Первым это сделал Хабиб, и сейчас уверенно ведет со счетом 3-2. Он струсил и сбежал из США домой в разгар кризиса. Это было рискованно. Мои поздравления Тони".

Позже во время прямого эфира Нурмагомедова в Instagram ирландец предложил присоединить его к трансляции, однако чемпион UFC сделал вид, что не заметил ирландца и не дал ему шанса публично выступить.