Минпросвещения: Делаем все, чтобы школьники не учились летом

- Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением инфекции, - рассказал он. - Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось. Создать технические условия, чтобы люди могли получить образовательный контент, завершить обучение и в летний период отдыхать со своими семьями.

По его словам, многие школы уже сделали первую попытку перейти на формат дистанционного обучения. Указ, который был выпущен в связи со вчерашним обращением президента, напрямую не ограничивает работу образовательных организаций. Поэтому у всех субъектов РФ сегодня есть право принять решение: как организовать образовательный процесс в рамках тех мер, которые приняты в регионе.

- Мы переходим на домашнее обучение, на дистанционный формат с применением онлайн-технологий. В течение последних недель велась большая работа по подготовке к организации дистанционного обучения, чтобы учитель мог передать качественный контент ученикам, - подчеркнул Глушко. - Идет работа, чтобы и учителя были обеспечены гаджетами, чтобы они могли организовать из дома ведение уроков. Это сложно, это большой реальный вызов для учителя.

Что будет с ЕГЭ и ОГЭ? Пока что сроки больше не сдвигались. Задания упрощаться не будут. По планам, ЕГЭ начнется 8 июня. ОГЭ - девятого. Сейчас министерство разрабатывает регламент, который позволит обеспечить проведение практики и экзаменов для студентов колледжей и техникумов.

Что будет с зарплатами и отпусками педагогов? Дмитрий Глушко подчеркнул: отпуска никуда не исчезают, зарплаты не меняются. Но учителям нужно сначала выдать весь учебный материал, выполнить нагрузку и только после этого находиться в законном отпуске.