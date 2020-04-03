Минздрав: Ситуация с COVID в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию

Эпидемиологическая ситуация в России в связи с распространение коронавируса "идет по достаточно благоприятному сценарию", - об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко во время своего визита в Пироговский центр в Москве.

В НМХЦ им. Пирогова сегодня открылся еще один COVID-центр - первый в федеральных учреждениях. Министр проверил готовность клиники к приему больных и дал оценку ситуации с эпидемией новой коронавирусной инфекции в России.

"Мы видим, что введенные в стране меры повлияли и на количество больных, и на тяжесть состояния заболевших, - сказал Михаил Мурашко. - Передача не только воздушно-капельным путем, но, в том числе, и через предметы, - это свойство новой инфекции. Поэтому правильное решение - минимизировать контакты с большим количеством людей. Поэтому не случайно мы говорим о соблюдении гигиены. Это все меры, помогающие снизить скорость распространения инфекции. Пока ситуация развивается по достаточно благоприятному сценарию. Очень прошу, чтобы население воспринимало предложенные меры правильно".