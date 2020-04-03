Мишустин назвал абсолютно оправданной меру по продлению нерабочих дней

Премьер-министр Михаил Мишустин считает абсолютно оправданным решение президента о продлении до конца апреля режима нерабочих недель, поскольку эта мера направлена на защиту здоровья граждан.

Регионы получили дополнительные полномочия, чтобы принимать необходимые решения на местах. Они, подчеркнул глава правительства, должны все тщательно взвесить и определить, каким предприятиям важно продолжить свою деятельность.

"Экономическая жизнь страны останавливаться не должна", - указал Мишустин в ходе совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

- Сегодня нам необходимо принимать решения и действовать с учетом специфики конкретного региона, не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения, - заявил премьер.