На Кубе две россиянки выздоровели от коронавируса

Две россиянки, ранее госпитализированные на Кубе с коронавирусом, были выписаны из больницы накануне. Об этом заявил глава эпидемиологического департамента Министерства здравоохранения острова Франциско Дуран.

"Накануне мы выписали двух пациенток. Это гражданки России, у которых ранее был выявлен COVID-19 и которые проходили лечение в столичном Институте тропической медицины Педро Кюри", - сообщил Дуран в ходе ежедневной пресс-конференции.

По последним данным минздрава, всего на Кубе выявлены 269 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагностировано 36 новых случаев инфицирования COVID-19. Под подозрением находится 3241 человек.

С сегодняшнего дня властями закрыт на карантин один из районов Гаваны - Эль Кармело (муниципалитет Пласа), в котором ранее было выявлено наибольшее число заболеваний коронавирусом - 8.