Новости

Непродовольственные сети работают как пункты выдачи онлайн-заказов 19:02
Видео: спешил проехать под опускающимися воротами и поплатился за это 19:00
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление" 18:44
В столице временно сократится количество маршрутов наземного транспорта 18:39
Kia начала продажи новой спецверсии своих моделей 18:30
Собянин: Станции бесплатного велопроката для курьеров откроются 10 апреля 18:28
Телеканал "Россия" запускает танцевальный флешмоб 18:28
В Удмуртии спортсменам разрешили уличные пробежки 18:25
ВЦИОМ: Рейтинги Путина выросли после телеобращения 2 апреля 18:24
Путин поручил поддержать инвалидов и детей-сирот 18:23
Названы варианты завершения сезона в российской премьер-лиге 18:21
Россияне купили 200 млн смартфонов за 10 лет 18:20
На Кубани могут продлить карантин по коронавирусу 18:19
Мурманских оленей и гусей занесли в Красную книгу 18:06
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции 17:56
Собянин: В поддержке нуждаются торговля, общепит и другие предприятия услуг 17:54
Эмбер Херд могут выгнать из "Аквамена" за избиение Джонни Деппа 17:47
В Крыму выписаны первые перенесшие коронавирус пациенты 17:40
Итальянский дизайнер Серджо Росси умер от коронавируса 17:32
В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина 17:30
В КЧР хирург бесплатно поможет детям во время самоизоляции 17:28
Бывшая глава МИД Австрии обвинила супруга в домашнем насилии 17:19
Турция отложила начало туристического сезона до конца мая 17:11
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин 17:11
Большие зазоры кузова, сломанные детали. Профессионал изучил Tesla 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 18:21
Рубрика: Спорт

Названы варианты завершения сезона в российской премьер-лиге

Текст: Максим Домчев
Сезон в российской премьер-лиге может быть возобновлен в июне - начале июля. При этом существует дедлайн, после которого сезон будет досрочно завершен.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В пятницу прошло заседание общего собрания клубов РПЛ, в котором также принимали участие представители РФС. С учетом распространения коронавируса совещание прошло в режиме конференц-связи.

Фото: REUTERS
ФИФА создаст фонд для спасения клубов

Одним из главных вопросов стало возобновление сезона, который приостановлен как минимум до 31 мая. Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги виртуального заседания.

"Главный вопрос - это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и Лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти", - подвел итоги Сергей Прядкин.

Также он отметил и другую важную тему - контракты игроков. Лига вместе с РФС, ФИФА и УЕФА ищут решение этого непростого вопроса.

Фото: Reuters
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса

"Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую", - сказал Прядкин.

По словам генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова также обозначен дедлайн, после которого сезон точно не будет доигран. Но точную дату он не назвал.

Спорт Футбол Чемпионат России Распространение коронавируса COVID-19 Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
Собянин рассказал, почему Москва отказалась от пропускного режима
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко: Наши футболисты согласятся на понижение зарплаты
Названы сроки проведения Олимпиады в Токио в 2021 году