Названы варианты завершения сезона в российской премьер-лиге

Сезон в российской премьер-лиге может быть возобновлен в июне - начале июля. При этом существует дедлайн, после которого сезон будет досрочно завершен.

В пятницу прошло заседание общего собрания клубов РПЛ, в котором также принимали участие представители РФС. С учетом распространения коронавируса совещание прошло в режиме конференц-связи.

Одним из главных вопросов стало возобновление сезона, который приостановлен как минимум до 31 мая. Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги виртуального заседания.

"Главный вопрос - это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и Лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти", - подвел итоги Сергей Прядкин.

Также он отметил и другую важную тему - контракты игроков. Лига вместе с РФС, ФИФА и УЕФА ищут решение этого непростого вопроса.

"Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую", - сказал Прядкин.

По словам генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова также обозначен дедлайн, после которого сезон точно не будет доигран. Но точную дату он не назвал.