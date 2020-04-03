Чуть ли не в каждой второй рецензии на "Неогранённые драгоценности" братьев Сэфди - будь она русскоязычной или иностранной - можно наткнуться на словосочетание "паническая атака". Которое применительно к кинематографу звучит несколько претенциозно, но, в общем-то, вполне точно отражает суть.

Вроде бы ничего особенного: очередная растиражированная всеядным Netflix криминальная комедия с жирненькой приставкой "траги-" (какая уже по счёту за последнее время?) - да ещё и с Адамом Сэндлером, чьи неограниченно экспрессивные ужимки зачастую вызывают неприятнейшие реакции и рефлексы, включая буквально физиологические. Причём на последние тут сделана вполне конкретная ставка - однако есть, как говорится, важный нюанс.

Вернее, сразу два нюанса. Во-первых, сценарий - настолько динамичный и взрывной, что повествование прямо-таки требует от центрального персонажа максимальной - заводной, припадочной, базарной - подвижности. И во-вторых - собственно, титульная роль: она, как вскоре становится понятно, написана специально под заваленные слоями непотребной пошлятины скрытые сэндлеровские таланты.

Ну или просто - хотя какое уж тут "просто" - помогает завсегдатаю вульгарных вампук трансформировать свои привычные образы в нечто большее. А именно - в пугающе убедительный портрет современного "голлума". Скользкого, сального владельца нью-йоркской ювелирной лавки, который торгует палёными "ролексами", одержим ставками на спорт и надеется сорвать огромный куш с помощью здешнего макгаффина - редкого, мистической красоты африканского опала.

В процессе изворотливый лудоман связывается со звездой NBA Кевином Гарнеттом, убегает от коллекторов, обнаруживает себя запертым в багажнике, обильно потеет, гримасничает, скалится, подглядывает за любовницей из шкафа, пару раз стремительно съезжает с глузду, превращает религиозный праздник в лютый балаган... И постепенно доводит зрителя до истерики. Смеховой или психопатической - так сразу и не поймёшь.

Раскрыть интригу до конца будет преступлением, хотя и по уже пересказаному должно быть ясно, что Uncut Gems - редкий образец нового фильма, который смотришь то от души похохатывая, то - простите - гомерически ржа, то нервно сгрызая ногти, то вслушиваясь в неумолкающий электроджаз саундтрека - и при любом раскладе не позволяя себе оторваться от экрана ни на полсекунды, сколь бы мерзкие вещи там ни показывали.

А уж в них-то недостатка не наблюдается. Камера любимого Михаэлем Ханеке Дариуса Хонджи скрупулёзно исследует грязные закоулки американского мегаполиса, пялится на неопрятных бандитов и фиксирует хаотичное насилие. Разболтанный монтаж добавляет происходящему оттенков гротескного бэд-трипа; взвинченный темп - к вопросу о физиологии - не даёт отдышаться. Атмосфера абсурдного реалити-шоу сменяется клаустрофобным сюрреализмом. Драйв зашкаливает.

На уровне и содержание: сама по себе тесная взаимосвязь больших денег и человеческого порока, конечно, кем только не изучена, но далеко не все ухитряются оттолкнуться от неё так, чтобы получилась по-настоящему увлекательная история с небезосновательной претензией на глубину, драматическую монолитность и оригинальную точку зрения.

Насмотренные скептики, впрочем, возразят: дескать, отдельно взятые ходы слишком уж явно "подрезаны" у Скорсезе с Кассаветисом. С ними, пожалуй, нет смысла спорить - хотя Сэфди даже не думают скрывать преемственности по отношению к условному "Убийству китайского букмекера" и в принципе к неонуарным шедеврам семидесятых. А коль скоро это не помешало грандиозному триумфу "Джокера", то и справедливой оценке "Драгоценностей" помехой не станет.

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