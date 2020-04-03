Указ губернатора Новгородской области от 3 апреля 2020 года № 177 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив его в редакции:

"УКАЗ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с подпунктом б) пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить по 30 апреля 2020 года проведение на территории Новгородской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. Проведение на территории Новгородской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3.2. С 18.00 27 марта по 30 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее Указ Президента Российской Федерации), указом, распоряжением Правительства Новгородской области, принятым в соответствии с подпунктом ж) пункта 4 Указа Президента Российской Федерации (далее распоряжение Правительства Новгородской области), и находящихся на соответствующих территориях;

3.3. С 28 марта по 30 апреля 2020 года:

3.3.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию сетей связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки (за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации);

3.3.2. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых организациями, указанными в распоряжении Правительства Новгородской области;

3.3.3. Посещение гражданами парковых территорий, расположенных в городском округе и муниципальных районах Новгородской области;

3.4. С 30 марта по 30 апреля 2020 года работу микрофинансовых организаций, ломбардов, за исключением оказания услуг дистанционным способом;

3.5. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, физкультурно-спортивных организациях, а также работу учреждений библиотечной сети Новгородской области и учреждений культурно-досугового типа;

3.6. С 28 марта по 30 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися организаций всех форм собственности, осуществляющих спортивную подготовку, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 12.2 указа;

3.7. До 01 июня 2020 года государственную регистрацию заключения и расторжения брака в органах ЗАГС Новгородской области, обеспечив изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначить новые даты государственной регистрации заключения брака после 01 июня 2020 года.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака при наличии особых обстоятельств, определенных семейным законодательством, производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Новгородской области;

3.8. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Новгородской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

3.9. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

4. Министерству образования Новгородской области, Главам муниципальных районов, городского округа Новгородской области в период с 06.04.2020 по 30.04.2020:

организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ дополнительного образования в дистанционной форме, определение численности и режима работы педагогических и иных работников;

обеспечить в отдельных государственных, муниципальных образовательных организациях, негосударственных организациях дошкольных групп малой наполняемости с целью обеспечения трудовой деятельности работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства Новгородской области, по заявлению родителей (законных представителей), при условии представления копии справки по форме, определенной в приложении № 3 к указу.

5. Министерству образования Новгородской области в период с 06.04.2020 по 30.04.2020:

организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в дистанционной форме, определение численности и режима работы педагогических и иных работников;

обеспечить функционирование подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профессиональных образовательных организаций в части необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проживание иных лиц, имеющих соответствующее право.

6. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

7. Обязать граждан:

7.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV:

7.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номеру телефона +7921-843-71-11;

7.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

7.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

7.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, список которых размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (httpy/rospotrebnadzor.ru/region/koronon_virus/epid.php), помимо мер, предусмотренных пунктом 7.1 указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

7.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 7.2 указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 7.2 указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

8. С 28 марта по 30 апреля 2020 года:

8.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением штаба по предупреждению распространения и борьбе с оронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области (далее штаб);

8.2. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области:

8.2.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 указа, в том числе через "горячую линию", указанную в пункте 7.1.1 указа;

8.2.2. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих в приемную министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области по номеру телефона (8162) 77-40-03;

8.2.3. Организовать работу по информированию населения и работодателей Новгородской области о необходимости выбора дистанционного способа обращения за предоставлением государственных услуг и социальных выплат через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru, интерактивный портал центра занятости населения Новгородской области https://vnovgzan.ru;

8.2.4. Организовать работу подведомственных организаций, в том числе по предоставлению государственных услуг по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), интерактивного портала службы занятости населения Новгородской области, почтовых отправлений;

8.3. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Обязать:

9.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

9.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

9.3. С 00.00 04 апреля по 30 апреля 2020 года граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования в органы (организации) для получения государственных (муниципальных) услуг при условии предварительной записи;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации;

случаев следования в иные организации, перечень которых определен распоряжением Правительства Новгородской области;

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новгородской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства Новгородской области (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

иных экстренных случаев при наличии письменного согласования органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области.

Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства Новгородской области, является служебное удостоверение либо справка, выданная работодателем не позднее 07 апреля 2020 года, по форме согласно приложению № 3 к указу.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

10. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области:

10.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

10.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

10.3. При поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

10.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 7.2, первом абзаце пункта 8.1 указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

10.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

10.6. Подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России".

11. Министерству здравоохранения Новгородской области:

11.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 7, 8.1 указа;

11.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

11.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию, вызванной 2019-nCoV;

11.4. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, к развертыванию дополнительных коек, в том числе реанимационных;

11.5. Совместно с министерством образования Новгородской области, ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", военным комиссариатом Новгородской области определить резерв кадров медицинских работников с учетом граждан, пребывающих в запасе, имеющих военно-учетные специальности медицинского профиля;

11.6. Обеспечить приостановление плановой госпитализации пациентов в медицинские организации, в том числе в условиях дневного стационара, во все медицинские организации вне зависимости от форм собственности на территории Новгородской области, плановой вакцинации детского и взрослого населения, планового восстановительного и санаторно-курортного лечения, оздоровления, оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;

11.7. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований ' подтверждено наличие коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с медицинскими показаниями;

11.8. Разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новгородской области, в период действия режима повышенной готовности.

12. Министерству спорта и молодежной политики Новгородской области:

12.1. Организовать совместно с общественными организациями работу регионального волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения, находящимся в условиях самоизоляции;

12.2. Организовать реализацию подведомственными физкультурно-спортивными организациями программ спортивной подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также для спортсменов, зачисленных в государственное областное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки Новгородской области", по их письменному заявлению - для лиц старше 18 лет, по письменному заявлению их родителей или иных законных представителей - для лиц младше 18 лет.

13. Министерству транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области ограничить осуществление перевозок автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, за исключением перевозок пассажиров и багажа легковым такси и случаев наличия у перевозчика, осуществляющего перевозки по маршрутам регулярных перевозок, соответствующего правового акта государственного органа (органа местного самоуправления), осуществляющего организацию транспортного обслуживания по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

14. Запретить с 12.00 06.04.2020 передвижение по территории Новгородской области транспортных средств, не зарегистрированных на территории Новгородской области, за исключением транспортных средств:

работников государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области, подведомственных им организаций в случае наличия у них служебных удостоверений (справки по форме согласно приложению № 3 к указу);

лиц, осуществляющих перевозку и доставку для организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства Новгородской области, при наличии локального акта названных организаций, подтверждающего данный факт;

лиц, имеющих на территории Новгородской области регистрацию по месту жительства или документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество;

лиц, направленных в служебную командировку в организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства Новгородской области, при условии наличия документов указанных организаций, подтверждающих необходимость этого направления;

лиц, осуществляющих транзитный проезд через территорию Новгородской области, при наличии подтверждающих документов.

15. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к ресурсам информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", не прекращать предоставление своих услуг гражданам старше 60 лет при нулевом и отрицательном балансе.

16. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания предусмотреть возможность дистанционного заказа потребителями товаров и продуктов и ввести услуги доставки на дом товаров и продуктов.

17. С 28 марта по 01 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, хостелах, гостевых домах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, и иных средствах размещения (далее средства размещения), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках, местом командирования которых являются организации, указанные в Указе Президента Российской Федерации, указе, распоряжении Правительства Новгородской области, при условии предъявления при заселении в средства размещения письма такой организации, оформленного на бланке соответствующей организации, подписанного руководителем организации, в адрес средства размещения.

18. Органам исполнительной власти Новгородской области (за исключением министерства образования Новгородской области, министерства здравоохранения Новгородской области) и органам местного самоуправления Новгородской области определять режим работы подведомственных организаций в не дистанционной форме исключительно при условии обеспечения подведомственными организациями проведения профилактических мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе наличия средств защиты и дезинфекционных средств, проведения мероприятий по дезинфекционной обработке в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

19. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления деятельности, на период, необходимый для обеспечения дезинфекции, если там находилось лицо, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV.

20. Установить на территории Новгородской области с 04 апреля по 30 апреля 2020 года запрет розничной продажи алкогольной продукции с 20:00 и до 10:00 следующего дня.

21. Рекомендовать органам, уполномоченным в соответствии с законодательством на назначение выборов, референдумов, не осуществлять назначение выборов, референдумов в период действия в Новгородской области режима повышенной готовности, введенного указом, а также принять решения о переносе даты проведения назначенных выборов с учетом исключения осуществления мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в указанный период.

22. Главам муниципальных районов и городского округа Новгородской области:

22.1. Создать штабы по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных районов и городского округа;

22.2. Обеспечить принятие мер, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных районов и городского округа;

22.3. Оказать содействие органам внутренних дел (полиции), Росгвардии, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, министерству здравоохранения Новгородской области и медицинским организациям в реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных районов и городского округа;

22.4. Обеспечить проведение работ по дезинфекционной обработке автомобильных дорог, улиц, остановочных пунктов на территории соответствующих муниципальных районов и городского округа;

22.5. Организовать мониторинг реализации пункта 23 указа.

23. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирным домом, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекционной обработке общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

24. Обязать собственников и арендаторов объектов, работа которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства Новгородской области, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований, обеспечить ежедневное проведение работ по дезинфекционной обработке прилегающих к объектам территорий, парковок, тротуаров, а также входных групп и подобных мест общего пользования.

25. Установить, что перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, относящихся к категориям непрерывно действующих организаций; организаций, выполняющих неотложные работы при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организаций, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам) определяется межведомственной рабочей группой (оперативным штабом) по преодолению кризисных явлений в экономике, связанных с последствиями распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nСоV).

26. Установить, что распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

27. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области:

27.1. Обеспечить контроль за исполнением пункта 14 указа;

27.2. Организовать сбор сведений в отношении лиц, прибывающих на территорию Новгородской области из иных субъектов Российской Федерации, в соответствии с анкетой по форме согласно приложению № 4 к указу;

27.3. Обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области по проверке полученных сведений о лицах, указанных в настоящем пункте указа, в отношении которых имеются сведения об их пребывании за пределами Российской Федерации на территориях с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

28. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгородской области - руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова А.В.

29. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).





Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

25. Похоронные принадлежности

26. Печатные средства массовой информации

27. Табачная продукция

28. Очки, линзы и их части непродовольственных товаров первой необходимости





Приложение № 2 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ

2. Болезни органов дыхания из числа

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5

6. Новообразования из числа2

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46

1 при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

Приложения 3 и 4 смотрите в приложении к настоящему указу.

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







