Постановление правительства Новосибирской области от 2 апреля 2020 года № 100-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. По тексту постановления слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-2019)".

2. В пункте 3:

1) абзац первый подпункта 3 дополнить словами следующего содержания:

", и прибывшим на территорию Российской Федерации до 01.04.2020";

2) дополнить подпунктами 3.1-3.2 следующего содержания:

"3.1) гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим в Новосибирскую область после 31.03.2020 через Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина, соблюдать решения санитарных врачей о помещении в обсерватор;

3.2) гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим в Новосибирскую область после 31.03.2020, кроме указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, передавать сведения о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию на "горячую линию", организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112;".

3. В пункте 4:

1) в подпункте 7 слова "в ежедневном режиме" заменить словами "лиц, помещенных в обсерваторы, в ежедневном режиме";

2) дополнить подпунктами 8-10 в следующей редакции:

"8) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.) обеспечить развертывание в достаточном количестве обсерваторов на базе организаций, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции и охране территории, для изоляции и медицинского наблюдения за гражданами, помещенными в обсерватор;

9) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

достигших 65 лет и обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

10) совместно с оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов С.А.) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).".

4. Дополнить пунктами 4.1-4.3 следующего содержания:

"4.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А.В.):

1) совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) и во взаимодействии с администрацией Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина обеспечить транспортировку граждан, помещаемых в обсерватор, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

2) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациями транспортного обслуживания населения обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

4.2. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Гончаров А.А.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом мест с массовым пребыванием людей, за исключением случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего постановления.

4.3. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции (Нелюбов С.А.) совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, организациями, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции и охране территории, по вопросам разворачивания в достаточном количестве обсерваторов на базе указанных организаций.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







