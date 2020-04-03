Постановление губернатора Пензенской области от 3 апреля 2020 года № 50 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 15.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";

1.1.2. в подпунктах 3.6, 3.8 слова "до 05 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года";

1.1.3. в пункте 3.11 после слов "с 31 марта 2020 года" дополнить словами "по 30 апреля 2020 года", в абзаце первом подпункта 3.12.3 после слов "с 31.03.2020" дополнить словами "по 30.04.2020";

1.1.4. абзац третий подпункта 3.12.3 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на граждан при наличии у них справки работодателя по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению или удостоверения, подтверждающего деятельность, указанную в абзаце втором подпункта 3.12.3 пункта 3 настоящего постановления.".

1.2. В приложении № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости":

1.2.1. в грифах слова "постановлению Правительства Пензенской области" заменить словами "постановлению Губернатора Пензенской области";

1.2.2. дополнить приложение пунктами 27, 28 следующего содержания:

"27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

28. Табак.".

1.3. В грифах приложения № 2 "Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции" слова "постановлению Правительства Пензенской области" заменить словами "постановлению Губернатора Пензенской области".

1.4. дополнить постановление приложением № 3 "Справка работодателя" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить постановление пунктом 18 следующего содержания:

"18. Утвердить Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.".

1.6. Дополнить постановление приложением № 4 Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвердив его согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. пункты 18, 19 постановления считать пунктами 19, 20 соответственно.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 постановления Губернатора Пензенской области от 23.03.2020 № 33 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев





Приложение 1 смотрите в приложении к настоящему постановлению





Приложение № 2 к постановлению Губернатора Пензенской области 03.04.2020 № 50





"Приложение № 4

Утвержден постановлением Губернатора Пензенской области 16.03.2020 № 27

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Руководители, их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, ведающих вопросами в сфере:

- государственного имущества;

- здравоохранения;

- культуры и туризма;

- образования и науки;

- финансов;

- градостроительства;

- информационной политики и средств массовой информации;

- строительства и дорожного хозяйства;

- обеспечения защиты населения и пожарной безопасности;

- промышленности и инновационной политики;

- сельского хозяйства;

- экономики;

- физической культуры и спорта;

- природных ресурсов и лесного хозяйства;

- по управлению жилищно-коммунальным хозяйством;

- развития потребительского рынка и торговли;

- транспорта;

- обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан и обеспечения деятельности мировых судей;

- регулирования тарифов и энергосбережению;

- регулированию контрактной системы и закупкам;

- труда, социальной защиты и демографии;

- в сфере ветеринарии;

- в сфере архивного дела;

- в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.".







