Постановление губернатора Пензенской области от 3 апреля 2020 года № 50 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления:
1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 15.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";
1.1.2. в подпунктах 3.6, 3.8 слова "до 05 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года";
1.1.3. в пункте 3.11 после слов "с 31 марта 2020 года" дополнить словами "по 30 апреля 2020 года", в абзаце первом подпункта 3.12.3 после слов "с 31.03.2020" дополнить словами "по 30.04.2020";
1.1.4. абзац третий подпункта 3.12.3 изложить в следующей редакции:
"Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на граждан при наличии у них справки работодателя по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению или удостоверения, подтверждающего деятельность, указанную в абзаце втором подпункта 3.12.3 пункта 3 настоящего постановления.".
1.2. В приложении № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости":
1.2.1. в грифах слова "постановлению Правительства Пензенской области" заменить словами "постановлению Губернатора Пензенской области";
1.2.2. дополнить приложение пунктами 27, 28 следующего содержания:
"27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
28. Табак.".
1.3. В грифах приложения № 2 "Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции" слова "постановлению Правительства Пензенской области" заменить словами "постановлению Губернатора Пензенской области".
1.4. дополнить постановление приложением № 3 "Справка работодателя" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Дополнить постановление пунктом 18 следующего содержания:
"18. Утвердить Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.".
1.6. Дополнить постановление приложением № 4 Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвердив его согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. пункты 18, 19 постановления считать пунктами 19, 20 соответственно.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 постановления Губернатора Пензенской области от 23.03.2020 № 33 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Приложение 1 смотрите в приложении к настоящему постановлению
Приложение № 2 к постановлению Губернатора Пензенской области 03.04.2020 № 50
"Приложение № 4
Утвержден постановлением Губернатора Пензенской области 16.03.2020 № 27
Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Руководители, их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, ведающих вопросами в сфере:
- государственного имущества;
- здравоохранения;
- культуры и туризма;
- образования и науки;
- финансов;
- градостроительства;
- информационной политики и средств массовой информации;
- строительства и дорожного хозяйства;
- обеспечения защиты населения и пожарной безопасности;
- промышленности и инновационной политики;
- сельского хозяйства;
- экономики;
- физической культуры и спорта;
- природных ресурсов и лесного хозяйства;
- по управлению жилищно-коммунальным хозяйством;
- развития потребительского рынка и торговли;
- транспорта;
- обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан и обеспечения деятельности мировых судей;
- регулирования тарифов и энергосбережению;
- регулированию контрактной системы и закупкам;
- труда, социальной защиты и демографии;
- в сфере ветеринарии;
- в сфере архивного дела;
- в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.".
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