Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

Пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога сохраняется, режим нерабочих дней нужно продолжать. Как только она исчезнет или будет сведена к минимуму, то исчезнет и необходимость применения таких мер. Об этом заявили в Кремле.

"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость продолжения этого режима. Об этом вчера говорил президент", - напомнил Песков.

Представитель Кремля также отметил дополнительные полномочия, которые получили руководители регионов. "Им на местах виднее, что делать, и они смогут регулировать режим в своих регионах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких или более мягких мер", - заключил он.