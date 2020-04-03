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03.04.2020 14:37
Рубрика: Власть

Песков рассказал о перспективах новых мер поддержки бизнеса

Текст: Кира Латухина
Меры поддержки бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом и объявлением нерабочей недели уже озвучены, и по итогам их реализации в зависимости от развития ситуации будет видно, что надо сделать дополнительно. Об этом заявили в Кремле. Правительство ведет ежечасный мониторинг.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Бизнес может воспользоваться поддержкой, которая была озвучена правительством, оформить льготные кредиты в банках", - предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов. Представитель Кремля рассказал, что 2 апреля был первый день после документального оформления этой инициативы, и уже отмечены обращения в банки. "Не совсем система налажена, но это первые сутки - что оправдано", - сказал он и выразил надежду, что на днях все заработает. Также предприниматели могут воспользоваться другими мерами поддержки, которые были названы ранее.

Фото: РИА Новости
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"Разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистичные", - продолжил Песков. "Обстановка, действительно, непростая, беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно - ежечасно - и в зависимости от того, как она будет развиваться, будет выстраиваться сценарий мер поддержки", - пояснил он.

Вопрос, есть ли такой план сейчас, представитель Кремля переадресовал в правительство. "Все планы формулируются все-таки в штабе и координационной комиссии", - сказал он.

На вопрос о том, возможны ли другие меры, если предприятия не готовы брать кредиты, Песков пояснил: "Пока мы имеем уже озвученный и формализованный пакет мер поддержки. Этот тот арсенал мер поддержки, который сейчас доступен представителям бизнеса".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Вопрос о возможности безвозмездной помощи бизнесу представитель Кремля также адресовал в кабмин. "Ситуация ежечасно мониторится и рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки в зависимости от того, по какому сценарию ситуация будет развиваться", - сказал он.

Песков пояснил, почему президент в четверг не говорил о том, как будут помогать предпринимателям: "Потому что неделю назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально". "Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер. Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен набор мер, который буквально накануне стал реализовываться", - заметил он.

Призывы ввести чрезвычайное положение и возместить выпадающие доходы бизнесу в Кремле не комментируют: есть координационная комиссия во главе с премьер-министром, которая уполномочена принимать решения, которые посчитает целесообразными, что она и делает.

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