Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.04.2020 15:10
Рубрика: Госуправление

Путин поручил поэтапно вывести на дороги беспилотные авто

Текст: Кира Латухина

До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Российские трассы подготовят к автомобилям без водителей

Мероприятия должны предусматривать опытную коммерческую эксплуатацию таких транспортных средств в отдельных регионах.

Напомним, что в марте сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож сообщил главе государства, что конкуренция за технологии перешла на государственный уровень и в США автомобили без водителей на дороги общего пользования пускают. В России же так ездить пока нельзя.