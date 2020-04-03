Путин поручил поэтапно вывести на дороги беспилотные авто

До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Мероприятия должны предусматривать опытную коммерческую эксплуатацию таких транспортных средств в отдельных регионах.

Напомним, что в марте сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож сообщил главе государства, что конкуренция за технологии перешла на государственный уровень и в США автомобили без водителей на дороги общего пользования пускают. В России же так ездить пока нельзя.