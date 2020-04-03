Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы

Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
По сведениям ресурса The Astronomer's Telegram, космический объект раскололся как минимум на две части.
- На изображении от 23 марта 2020 года видно цельное ядро, на снимках от 28 и 30 марта видны уже два раздельные части, находящиеся в 180 километрах и выровненных по главной оси пылевой комы, - пояснил астрофизик Дэвид Джевитт из Калифорнийского университета.
Ученые уверены, что отколовшийся фрагмент продолжает удаляться от ядра кометы со скоростью примерно 30 метров в секунду.
Предположения о начавшемся разрушении кометы Борисова в начале марта этого года высказали польские астрономы из Ягеллонского университета. Они зафиксировали две вспышки космического объекта. В целом же пристальное наблюдение за "гостьей" началось после ее максимального приближения к Солнцу 8 декабря 2019 года.
Для астрономов распад кометы является редчайшей возможностью получить изображения ее спектра и данные о составе. Предварительные наблюдения уже продемонстрировали определенную схожесть 2I/Borisov с подобными объектами из Солнечной системы. Подтверждение этих сведений, по словам ученых, станет захватывающим открытием - кометы, как считается, принесли на Землю множество компонентов для зарождения жизни. Ту же самую роль они могли сыграть и в других галактиках.
Hubble продолжит наблюдать за кометой Борисова, которая останется в зоне видимости телескопов еще несколько месяцев.
Комета 2I/Borisov была обнаружена в августе 2019 года российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. После долгих дискуссий в научном сообществе ее признали первой известной науке межзвездной кометой.