Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы

Снимок кометы Борисова при ее сближении с Солнцем, сделанный телескопом Hubble. Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.

По сведениям ресурса The Astronomer's Telegram, космический объект раскололся как минимум на две части.

- На изображении от 23 марта 2020 года видно цельное ядро, на снимках от 28 и 30 марта видны уже два раздельные части, находящиеся в 180 километрах и выровненных по главной оси пылевой комы, - пояснил астрофизик Дэвид Джевитт из Калифорнийского университета.

Ученые уверены, что отколовшийся фрагмент продолжает удаляться от ядра кометы со скоростью примерно 30 метров в секунду.

Предположения о начавшемся разрушении кометы Борисова в начале марта этого года высказали польские астрономы из Ягеллонского университета. Они зафиксировали две вспышки космического объекта. В целом же пристальное наблюдение за "гостьей" началось после ее максимального приближения к Солнцу 8 декабря 2019 года.

Для астрономов распад кометы является редчайшей возможностью получить изображения ее спектра и данные о составе. Предварительные наблюдения уже продемонстрировали определенную схожесть 2I/Borisov с подобными объектами из Солнечной системы. Подтверждение этих сведений, по словам ученых, станет захватывающим открытием - кометы, как считается, принесли на Землю множество компонентов для зарождения жизни. Ту же самую роль они могли сыграть и в других галактиках.

Hubble продолжит наблюдать за кометой Борисова, которая останется в зоне видимости телескопов еще несколько месяцев.

Комета 2I/Borisov была обнаружена в августе 2019 года российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. После долгих дискуссий в научном сообществе ее признали первой известной науке межзвездной кометой.