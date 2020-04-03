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03.04.2020 13:36
Рубрика: Общество

Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы

Текст: Тимур Алимов
Снимок кометы Борисова при ее сближении с Солнцем, сделанный телескопом Hubble. Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA) Снимок кометы Борисова при ее сближении с Солнцем, сделанный телескопом Hubble. Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)
Снимок кометы Борисова при ее сближении с Солнцем, сделанный телескопом Hubble. Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.

По сведениям ресурса The Astronomer's Telegram, космический объект раскололся как минимум на две части.

- На изображении от 23 марта 2020 года видно цельное ядро, на снимках от 28 и 30 марта видны уже два раздельные части, находящиеся в 180 километрах и выровненных по главной оси пылевой комы, - пояснил астрофизик Дэвид Джевитт из Калифорнийского университета.

Фото: Kindai University
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Ученые уверены, что отколовшийся фрагмент продолжает удаляться от ядра кометы со скоростью примерно 30 метров в секунду.

Предположения о начавшемся разрушении кометы Борисова в начале марта этого года высказали польские астрономы из Ягеллонского университета. Они зафиксировали две вспышки космического объекта. В целом же пристальное наблюдение за "гостьей" началось после ее максимального приближения к Солнцу 8 декабря 2019 года.

Для астрономов распад кометы является редчайшей возможностью получить изображения ее спектра и данные о составе. Предварительные наблюдения уже продемонстрировали определенную схожесть 2I/Borisov с подобными объектами из Солнечной системы. Подтверждение этих сведений, по словам ученых, станет захватывающим открытием - кометы, как считается, принесли на Землю множество компонентов для зарождения жизни. Ту же самую роль они могли сыграть и в других галактиках.

Hubble продолжит наблюдать за кометой Борисова, которая останется в зоне видимости телескопов еще несколько месяцев.

Комета 2I/Borisov была обнаружена в августе 2019 года российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. После долгих дискуссий в научном сообществе ее признали первой известной науке межзвездной кометой.

Изображения, на которых зафиксировано начало распада кометы Борисова. Фото: ess.ucla.edu
Общество Космос Общество Наука

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