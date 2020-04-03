Более 800 заразившихся коронавирусом москвичей лечатся дома

Дома лечатся от коронавируса 836 жителей столицы, большинство переносят заболевание в легкой форме. Всего в городе почти три тысячи зараженных. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Утром в Москве стало известно о 448 новых заболевших коронавирусом, почти половина заболевших младше 45 лет. По информации штаба, 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, у мужчин - 46,5%. Всего в столице зафиксировано 2 923 случаев инфицирования.

Напомним, правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования граждан о ситуации с коронавирусом в стране.