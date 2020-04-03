Федор Конюхов самоизолировался в тульской деревне

Федор Конюхов ответил на шутку интернет-пользователей о том, что он якобы не знает о коронавирусе в России. В своем аккаунте в Instagram знаменитый путешественник написал, что находится на самоизоляции в своей деревне.

Пять лет назад Федор Конюхов выкупил в Заокском районе Тульской области около семидесяти гектаров земли, чтобы построить здесь - на трех холмах - деревню. Сейчас он сидит дома и выполняет предписания властей. По словам Конюхова, "дома всегда есть чем заняться". Сейчас, например, экспедитор пишет книгу "Мой путь к мысу Горн" о переходе на весельной лодке через Южный океан.

"Делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов", - признался путешественник. Он также добавил, что пришлось "поставить на паузу" большие экспедиции и международные проекты.

"Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, берегите себя и своих близких. Мы все в одной лодке", - написал Конюхов.