Коронавирус подтвердился у умершей в Костроме пенсионерки

Власти в Костроме назвали причину смерти 70-летней женщины, госпитализированной во вторую окружную больницу Костромы с подозрением на коронавирус.

Как сообщила журналистам заместитель губернатора региона Ольга Еремина, первоначальный экспресс-тест на наличие у пациентки COVID-19 дал положительный результат, а сейчас диагноз коронавирус подтвердился по результатам исследования в лаборатории в Москве.

Это третий официально зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в регионе.

- Было проведено вскрытие. Причина смерти - это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких и коронавирусная инфекция. И вот этот букет, так скажем, дал такой результат. Именно осложнения, которые вызваны заболеваниями хроническими, и утяжелили течение болезни, - сообщила Ольга Еремина.

Из-за контактов с пенсионеркой в Костроме госпитализировали двух врачей. Всего после общения с женщиной наличие вируса подозревают у шести человек. Их окончательные анализы пока не готовы.