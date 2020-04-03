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03.04.2020 21:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коронавирус подтвердился у умершей в Костроме пенсионерки

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Костромская пенсионерка, умершая в больнице накануне, была заражена коронавирусом: подтверждение анализа из Москвы пришло уже после того, как женщина скончалась.

Власти в Костроме назвали причину смерти 70-летней женщины, госпитализированной во вторую окружную больницу Костромы с подозрением на коронавирус.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщила журналистам заместитель губернатора региона Ольга Еремина, первоначальный экспресс-тест на наличие у пациентки COVID-19 дал положительный результат, а сейчас диагноз коронавирус подтвердился по результатам исследования в лаборатории в Москве.

Это третий официально зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в регионе.

- Было проведено вскрытие. Причина смерти - это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких и коронавирусная инфекция. И вот этот букет, так скажем, дал такой результат. Именно осложнения, которые вызваны заболеваниями хроническими, и утяжелили течение болезни, - сообщила Ольга Еремина.

Из-за контактов с пенсионеркой в Костроме госпитализировали двух врачей. Всего после общения с женщиной наличие вируса подозревают у шести человек. Их окончательные анализы пока не готовы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Костромская область Кострома Распространение коронавируса COVID-19

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