Московская канатная дорога приостанавливает перевозку пассажиров

Временная остановка канатной дороги связана с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как сообщила пресс-служба, в связи с эпидемией вируса COVID-19 и принятием правительством Москвы мер, направленных на борьбу с его распространением, руководством Московской канатной дороги было принято решение приостановить перевозку пассажиров. Более того, из-за режима самоизоляции пассажиропоток канатной дороги снизился.

Возобновит работу канатная дорога после снятия введенных в городе мер.