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02.04.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Текст: Сергей Жуков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва" Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Мосгордума, напомним, приняла поправки в Кодекс административных правонарушений столицы. Они устанавливают штрафы за нарушение самоизоляции. Санкции оцениваются в четыре тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется в пять тысяч рублей. Столько же предлагается взимать за выезд в город на автомобиле. Последнюю поправку депутат Кирилл Щитов, который выступил инициатором законопроекта, называет "спящей". "Мы знаем, что никаких ограничений поездок на личном и служебном автотранспорте, а также на въезд и выезд из Москвы нет, - пояснил Щитов. - Однако есть и другие случаи. Представьте: человек, который является носителем коронавируса и находится на домашнем лечении, нарушил режим, сел в машину и поехал совершать контакты по всему городу. Такой человек должен быть выявлен, остановлен и отправлен в больницу. Его автомобиль после этого нужно обработать и поместить на стоянку на то время, пока он находится в больнице".

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
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Административная ответственность также предусмотрена для должностных и юридических лиц, если они не приостановили проведение мероприятий с очным присутствием граждан. И если в обход требований продолжают работать объекты розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказываются услуги с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий). Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические - от 200 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

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