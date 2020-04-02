Закон города Москвы от 1 апреля 2020 года № 6 "О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве" и Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"

Статья 1. О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве"

1. В статье 2:

1) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) обеспечение общественного порядка при введении режима повышенной готовности.";

2) пункт 2 части 2 дополнить словами ", разъяснение положений нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности".

2. Пункт 2 статьи 8 дополнить словами ", осуществлять патрулирование закрепленной за общественным пунктом охраны порядка территории в целях выявления таких фактов".

Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"

1. Дополнить статьей 3.18.1 следующего содержания:

"Статья 3.18.1. Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы

1. Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с использованием транспортного средства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.".

2. В статье 16.3:

1) пункт 4 после слов "статьей 3.13" дополнить словами "(в отношении юридических лиц); частями 1-3 статьи 3.18.1;", слово "Кодекса" заменить словами "Кодекса. От имени указанного органа рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 3.18.1; частью 3 статьи 3.18.1 (в отношении граждан), вправе инспекторы";

2) пункт 9 после слов "дела об административных правонарушениях, предусмотренных" дополнить словами "частью 4 статьи 3.18.1,";

3) пункт 14 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частями 1-3 статьи 3.18.1,";

4) пункт 26 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частью 4 статьи 3.18.1,".

3. Часть 3 статьи 16.5 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) должностные лица органов внутренних дел (полиции, в том числе полиции на транспорте) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18.1 настоящего Кодекса;".

4. В статье 16.6:

1) в названии слова "в области благоустройства" исключить;

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18.1 настоящего Кодекса, в случае фиксации этих административных правонарушений посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения, рассматриваются в порядке, установленном частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.";

3) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.18.1 настоящего Кодекса, применяется задержание транспортного средства в порядке, установленном частями 4-8, 10-12 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В этом случае решение о задержании транспортного средства, прекращении указанного задержания или возврате транспортного средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, указанных в части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в области транспорта, его учреждение, орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий привлечение лиц, совершивших административные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения, к административной ответственности, направляют указанным должностным лицам информацию, необходимую для принятия решения о задержании транспортного средства.

Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляются учреждением уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в области транспорта в порядке, установленном Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в городе Москве" (с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью).".

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр Москвы С.С.Собянин







