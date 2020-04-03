В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Москва 24" заявил о трех первых нарушителях режима самоизоляции в Москве.

Он рассказал, что эти граждане должны были проходить лечение дома, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме. Но, предварительно подписав согласие, что они останутся дома, и взяв обязательство никуда не выходить и ни с кем не контактировать, они вышли на улицу. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. По всем трем случаям должностные лица объединения административно-технических инспекций составили протоколы. На нарушителей наложен штраф в размере 4 тысяч рублей, сообщил Евгений Данчиков.

Отмечается, что нарушителей сразу доставили в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где они продолжат лечение. Теперь они будут находиться под наблюдением специалистов. После выздоровления, которое будет подтверждено тестами, их отпустят домой. В случае ухудшения здоровья пациенты будут переведены в специализированный стационар.

Напомним, Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин пописал закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. За сам факт нарушения карантина гражданами положен штраф до 4 тысяч рублей (за повторное нарушение штраф составит 5 тысяч рублей).