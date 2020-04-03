Московские светофоры в апреле будут работать по режиму выходного дня

В Москве решено поменять режим работы столичных светофоров. Связано это с тем, что загрузка столичных трасс сократилась на 86 процентов по сравнению с обычным временем, а также в разы уменьшилось количество пешеходов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города.

По данным дорожников, будет перенастроено около 5 тысяч светофоров на наиболее оживленных улицах города.

- Светофоры будут работать с учетом текущей дорожной ситуации, чтобы автомобилисты и пешеходы меньше ждали зеленого сигнала светофора на перекрестках, - отметили в пресс-службе ЦОДД.

Напомним, что с 30 марта в столице действует режим самоизоляции. Так, за вчерашний день, согласно данным департамента транспорта столицы, на 84 процента сократилось число пассажиров метро, на 75 процентовт- наземного транспорта, на 67 процентов - пригородных электричек и на 82 процента - автобусов из области. На 63 процента уменьшились поездки на такси и каршеринге и на 64 процента поездки личного транспорта. Одновременно на 89 процентов снизилось количество ДТП.