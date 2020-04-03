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03.04.2020 14:14
Рубрика: Легковые авто

Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному

Текст: Александр Мелешенко
Передвижение на автомобиле в Москве пока не ограничено, однако москвичи должны ездить в автомобиле по одному человеку. Исключение может быть сделано в случаях, когда люди вместе находятся в самоизоляции.

То есть члены одной семьи, живущие вместе, могут ехать в одной машине, но посторонних сажать в авто нельзя. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире Первого канала, поясняя действующие в столице ограничения на передвижения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Торговые сети изменили порядок работы в связи с режимом самоизоляции

"Если вам надо из квартиры доехать до дачи, то вам никто не будет мешать. Единственное, главное - чтобы вы не нарушали социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями", - сказал Шапошников.

При этом спикер добавил, что выходить из дома горожанам можно в крайних случаях - в магазин, аптеку, к врачу или на работу. Также на авто можно доехать на дачу или в ближайший гипермаркет. При этом с собой нужно иметь паспорт.