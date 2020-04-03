В Москве заработало приложение для контроля за больными COVID-19

В Москве появилось ранее анонсированное приложение "Социальный мониторинг" для контроля за больными COVID-19, передает ТАСС.

Сегодня пациентам с коронавирусом, которые будут лечиться на дому, передали смартфоны с предустановленным приложением. Пациенты обязаны соблюдать карантин, и устройства помогут в этом убедиться с помощью GPS. Если больной выйдет из дома, то о нарушении сразу же станет известно.

Ранее "РГ" писала, что "Социальный мониторинг" - закрытое приложение. Его могут установить только пациенты с легкой формой COVID-19, которые находятся на самоизоляции и лечатся дома.