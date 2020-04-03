ХК "Адмирал" вернется в КХЛ через сезон

Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" на своем официальном сайте заявил о намерении вернуться в игры чемпионата Континентальной хоккейной лиги через один сезон.

"Подчеркиваем, о закрытии клуба не может быть и речи. Пропустив один сезон, мы вернемся в КХЛ, это наш долг перед болельщиками! Сейчас всем нам важно выстоять перед угрозой эпидемии, сохранив при этом самое главное - детский и молодежный спорт. У нас остается и будет работать ДЮСШ "Адмирал", в которой тренируется больше 300 приморских ребят 10 возрастов. Выпускники ДЮСШ "Адмирал" - команда Юниорской лиги U-18 и молодежная команда "Тайфун" - продолжат выступать в своих чемпионатах. Мы сделаем все, чтобы за это время приморская молодежь окрепла и подготовилась выступать на более высоком уровне", - говорится в обращении к болельщикам.

Напомним, что 1 апреля приморский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вместе с региональным министерством спорта решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/2021. Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии коронавируса свернуты спортивные мероприятия, как будет развиваться ситуация дальше, не ясно, поэтому было принято решение предусмотренные на финансирование спортивных клубов в начале года средства перенаправить в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019.

"Человеческие жизни и здоровье - высший приоритет. Если отказ от выступления в КХЛ спасет хотя бы одного человека, мы уверены, что данная мера была предпринята не зря", - обращается к любителям спорта хоккейный клуб.