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01.04.2020 06:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Приморский ХК "Адмирал" остался без финансирования из-за коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

Приморский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и региональное министерство спорта решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Фото: iStock
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"В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда "Луч" перейдет в 3-й дивизион, сохранится Центр подготовки юных футболистов", - уточнили в профильном министерстве, подчеркнув, что финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

Напомним, что вчера в Приморье был введен режим полной самоизоляции. В крае было зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом, один человек выздоровел, трое на сегодняшний день остаются под наблюдением врачей.

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