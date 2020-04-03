Медцентр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проверил, как по поручению президента страны в Нижнем Новгороде возводят армейский многофункциональный медицинский центр. Он также по видеосвязи провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса на аналогичных площадках в других регионах страны.

Иванов напомнил: "В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы".

Известно, что объект в Нижнем Новгороде они собираются сдать уже к 20 апреля. А с 10 по 15 число организуют поставку и монтаж оборудования и медицинской техники в восьми медцентрах. Стройку ведут рекордными темпами - более 3,5 тысячи специалистов и 800 единиц техники работают на площадках круглосуточно, в три смены. На всех объектах уже завершена заливка фундаментов, строители перешли к монтажу зданий. Чтобы не возникло перебоев с поставкой туда материалов и комплектующих Минобороны попросило их производителей ускорить поставки.

Напомним, что к реализации этого проекта Минобороны приступило 20 марта. К нему привлекли не только специалистов военно-строительного комплекса, но и подразделения инженерных и железнодорожных войск. На стройку правительство выделяет 8,8 млрд рублей. Новые объекты войдут в инфраструктуру существующих армейских и флотских госпиталей. В Западном военном округе появятся шесть таких центров. Лечебницы в Одинцово и Калининграде рассчитаны на 100 койко-мест, в Подольске - на 200, в Нижнем Новгороде, Смоленске и городе Пушкине Ленинградской области - на 60. Три объекта возведут в Южном военном округе. Медцентр в Ростове-на-Дону сможет принять 160 больных, в Волгограде - сто, еще 60 - в Севастополе. В Центральном военном округе такие учреждения строят в Новосибирске (на 160 койко-мест), Омске - на сто и Оренбурге - на 60 больных. Наконец, еще четыре новых медцентра появятся в Восточном военном округе. Объекты в Сосновом бору под Улан-Уде, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском смогут принять по 60 пациентов. А лечебница в населенном пункте Анастасьевка в Хабаровском крае - двести.

Все новые центры оснастят самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации. Для будущих лечебниц уже формируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. А в питерской Военно-медицинской академии организовали учебу и переподготовку медицинского персонала, которому предстоит работать в центрах-новостройках.

Ранее Тимур Иванов сказал, что беспрецедентное по масштабам капитальное строительство осуществляется в очень сжатые сроки - от 40 до 56 суток. При этом общая площадь возводимых центров составит почти 115 тысяч квадратных метров, а на конкретных объектах в зависимости от их этажности и ёмкости - от 5 до 12 тысяч.