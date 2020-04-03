Медцентр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля

Новости

В Уфе обеспокоились захмелевшими свиристелями 14:31
Найденные на дне океана бактерии помогут в поиске жизни на Марсе 14:28
Атомные ледоколы вывели из льдов потерявший ход танкер "Варзуга" 14:27
"Золотая маска" не сможет возобновить показ спектаклей в апреле 14:25
Мишустин назвал абсолютно оправданной меру по продлению нерабочих дней 14:23
В России продлили эксперимент по маркировке молочной продукции 14:05
В Астрахани госуниверситет откроет бесплатный курс китайского языка 14:03
Рассекречен список дорог в Подмосковье, где установят передвижные камеры 14:00
В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь 13:51
Лев Лещенко заявил, что у него нет коронавируса 13:49
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом 13:48
Южноуральца оштрафовали за публикацию фейкового фото о COVID-19 13:47
Президент Беларуси продлил на неделю школьные каникулы 13:42
Путин снова встретится с нефтяниками 13:39
В Петербурге мужчину задержали за продажу справок для поездок по городу 13:39
В Крыму банки зафиксировали резкий рост онлайн-платежей и операций 13:37
В Иране число случае заражения коронавирусом превысило 53 тысячи 13:36
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы 13:36
В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители 13:33
В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина 13:32
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней 13:27
В Смоленске закрыли три подпольных казино 13:25
Путин проведет совещание с членами Совбеза в режиме онлайн 13:21
Продолжение "Тихого места" получило новую дату премьеры 13:21
В Южной Корее перепахали поле с цветами из-за нарушителей мер по COVID-19 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 13:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Медцентр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля

Текст: Юрий Гаврилов
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проверил, как по поручению президента страны в Нижнем Новгороде возводят армейский многофункциональный медицинский центр. Он также по видеосвязи провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса на аналогичных площадках в других регионах страны.

Иванов напомнил: "В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как снизить риск заразиться коронавирусом при выходе из квартиры

Известно, что объект в Нижнем Новгороде они собираются сдать уже к 20 апреля. А с 10 по 15 число организуют поставку и монтаж оборудования и медицинской техники в восьми медцентрах. Стройку ведут рекордными темпами - более 3,5 тысячи специалистов и 800 единиц техники работают на площадках круглосуточно, в три смены. На всех объектах уже завершена заливка фундаментов, строители перешли к монтажу зданий. Чтобы не возникло перебоев с поставкой туда материалов и комплектующих Минобороны попросило их производителей ускорить поставки.

Напомним, что к реализации этого проекта Минобороны приступило 20 марта. К нему привлекли не только специалистов военно-строительного комплекса, но и подразделения инженерных и железнодорожных войск. На стройку правительство выделяет 8,8 млрд рублей. Новые объекты войдут в инфраструктуру существующих армейских и флотских госпиталей. В Западном военном округе появятся шесть таких центров. Лечебницы в Одинцово и Калининграде рассчитаны на 100 койко-мест, в Подольске - на 200, в Нижнем Новгороде, Смоленске и городе Пушкине Ленинградской области - на 60. Три объекта возведут в Южном военном округе. Медцентр в Ростове-на-Дону сможет принять 160 больных, в Волгограде - сто, еще 60 - в Севастополе. В Центральном военном округе такие учреждения строят в Новосибирске (на 160 койко-мест), Омске - на сто и Оренбурге - на 60 больных. Наконец, еще четыре новых медцентра появятся в Восточном военном округе. Объекты в Сосновом бору под Улан-Уде, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском смогут принять по 60 пациентов. А лечебница в населенном пункте Анастасьевка в Хабаровском крае - двести.

Завершены работы по подготовке газопровода для инфекционного центра в ТиНАО

Все новые центры оснастят самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации. Для будущих лечебниц уже формируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. А в питерской Военно-медицинской академии организовали учебу и переподготовку медицинского персонала, которому предстоит работать в центрах-новостройках.

Ранее Тимур Иванов сказал, что беспрецедентное по масштабам капитальное строительство осуществляется в очень сжатые сроки - от 40 до 56 суток. При этом общая площадь возводимых центров составит почти 115 тысяч квадратных метров, а на конкретных объектах в зависимости от их этажности и ёмкости - от 5 до 12 тысяч.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ДФО Хабаровский край ПФО Оренбургская область Оренбург СФО Омская область Омск ЦФО Смоленская область Смоленск ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино