В Бурятии коронавирусной инфекцией заразился уже 31 человек

В Бурятии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших достигло 31. Еще у пятерых, чьи анализы были направлены в новосибирскую лабораторию, COVID-19 не подтвердился.

"В Республиканской клинической инфекционной больнице на 08:00 находятся шесть пациентов в тяжелом состоянии, все они имеют подозрение на наличие коронавируса", - сообщили в пресс-службе региона.

Всего в стационаре больницы на утро пятницы находятся 79 человек. До 5 апреля в республике действует режим полной самоизоляции.

Справка "РГ"

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено 3548 случаев заражения COVID-19, 235 человек выздоровели, а 30 умерли. В мире число заболевших превысило 900 тысяч человек, жертвами инфекции стали более 45 тысяч.