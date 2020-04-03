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03.04.2020 06:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии задержали мужчин, простреливших магистральный кабель связи

Текст: Владимир Таюрский

Оперативная группа уголовного розыска, откомандированная в Алданский район по поручению руководства МВД Якутии, установила и задержала мужчин, простреливших кабель магистральной волоконно-оптической линии.

Кабель был прострелен из ружья 1 апреля, из-за чего на всей территории республики почти на четыре часа была нарушена связь для абонентов Ростелекома. Оперативники установили личности трех местных жителей, причастных к этому происшествию.

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"Мужчины распивали алкоголь на местности, по которой проходит магистраль. В ходе распития один из них начал стрелять из ружья по столбам и таким образом повредил оптоволоконный кабель", - сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.

Как выяснилось, в компании был электромонтер. Он сразу же осознал серьезность повреждения и понял, что сюда очень быстро приедет аварийная бригада. Поэтому троица немедленно собрала гильзы и уехала.

Тем не менее, всех троих вычислили, они уже опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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