В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.

Людей отправили в обсерватор.

По данным управления МВД РФ по Приморскому краю, "беглецов" привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Напомним, что вчера в аэропорту Владивостока приземлился рейс из Бангкока, на борту которого находились более 170 человек. Для них подготовили обсерватор в санатории "Сахарный ключ", но 12 человек ушли, чтобы не отправляться в изоляцию. Семью из четверых нашли почти сразу, еще четверых - в течение четверга, остальных - к сегодняшнему дню.

Накануне на селекторном совещании под председательством вице-премьера правительства РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева было озвучено, что все прибывшие самолетами в Приморье граждане должны отправляться на 14-дневный карантин в обсерватор. Всего в Приморье подготовлено 18 таких мест - во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанском, Яковлевском, Красноармейском районах.