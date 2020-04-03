Писательница Гузель Яхина рассказала, что делает в самоизоляции

Писательница Гузель Яхина объяснила "РГ", почему для нее привычен режим самоизоляции.

Этой весной на телеканале "Россия-1" должна состояться премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной. Напомним, большая часть картины снималась на родине писательницы - в Татарстане.

Сейчас автор бестселлера, живущая в Москве, как и большинство россиян, находится в самоизоляции.

- У меня пошла уже третья неделя очень спокойной жизни с ограниченным общением, - рассказывает она. - Мой "карантинный" день практически не отличается от обычного (смеется). Я встаю и первую половину дня работаю. А потом уже занимаюсь остальными делами. Дочка у меня достаточно взрослая. Она находится на дистанционном обучении. Получает задания, выполняет их и отсылает учителям. Так что, жизнь моя не сильно изменилась. Чего не скажешь о моих родных, близких. Многие друзья, знакомые, коллеги, переводчики живут за рубежом. Они оказались в гораздо более тяжелой ситуации, чем мы в России. И сейчас их нужно поддерживать, писать им, разговаривать по скайпу. Требуется внимание и близким, которые оказались сейчас наедине с собой. Еще вдруг про меня вспомнили старые друзья, с которыми мы не общались сто лет. Удивительно, но сейчас, когда люди физически разобщены и не имеют права встречаться, общения стало больше.

Пока Гузель Яхина отказывается раскрыть секрет, над каким произведением она сейчас работает. Таково ее правило - не стоит говорить о ненаписанной книге.

Зато она с удовольствием рассказала "РГ", какое кино помогает ей скоротать время в самоизоляции. Эти картины писательница рекомендует и всем нашим читателям.

- Это фильм "Сибирь. Монамур" - совершенной прекрасный, добрый и очень интересный. Снял его в 2011 году режиссер Слава Росс. Он собрал, если верить "Википедии", 70 призов на разных фестивалях, включая три приза за лучшую мужскую роль. Их получил замечательный актер Николай Козак. Он снялся также в сериале "Зулейха..", но там у него роль второго плана, а здесь - главная, и сыграна она совершенно блестяще. Картина классическая, с внятным повествованием. Это фильм непростой, но очень светлый. Мне кажется, он для любого подходит. Даже десятилетний ребенок сможет смотреть и понять. Он о вечных вопросах.

Еще один фильм - "Танец с саблями" 2019 года режиссера Юсупа Разыкова. Он рассказывает о нескольких днях из жизни композитора Арама Хачатуряна, который в эвакуации в Перми сочиняет балет "Гаянэ" и должен по указанию руководства внезапно придумать некий финальный танец. Фильм тоже снят в классической традиции. Очень спокойный, не претендующий на изыски. С ним прекрасно можно провести вместе полтора часа. И третий фильм - "Дылда" Кантемира Балагова. Это непростое эстетское кино. Но, я считаю, самое время смотреть такие картины. Подборка у меня получилась не развлекательная. Все фильмы посвящены сложным темам, но при этом они оставляют надежду.

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