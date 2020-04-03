Поликлиники начали переходить на режим самоизоляции

Подходит к концу наш 14-дневный карантин. Как и обещали в минздраве Нижегородской области, на десятый день у нас с мужем и у детей взяли анализы на коронавирус. Процедура неприятная, но безболезненная. А самое трудное - ожидание результата тестирования.

13-й день самоизоляции.

Медсестра, бравшая анализы, предупредила, что готов тест будет не сразу. На третий день мы уже начали немного нервничать и позвонили в поликлинику.

Добродушная женщина, ответственная за эту тему, успокоила меня, как могла: "Результаты пока не готовы, но вы не переживайте, если анализ будет плохой - с вами обязательно свяжутся. А если все хорошо, то и звонить не будут". То же самое сказала и медсестра из детской поликлиники.

Еще один день - и, по идее, мы можем выбираться из дома. Хотя бы вынести мусор или сходить за хлебом. Но если нет стопроцентной уверенности, что мы не носители вируса, можно ли прервать заточение?

Этот же вопрос возник у меня в связи с другой ситуацией. Разболелся зуб мудрости, причем так, что спать было невозможно. Я выпила обезболивающее и позвонила на всю ту же "горячую линию" регионального минздрава. Вопрос - как мне действовать в условиях карантина, если нужна экстренная помощь?

Девушка на том конце телефонной линии мне пояснила, что в этом случае нарушить изоляцию можно. Главное - записаться на прием, предупредив, что я нахожусь на карантине. В поликлинике мне должны выдать справку на случай, если кто-то придет проверить меня домой, а меня в это время не будет.

Схема показалась мне недостаточно проработанной. Где гарантия того, что я, не зная точно, есть у меня вирус или нет, никого не заражу по пути, даже если буду передвигаться на своей машине? Вооружившись анальгетиками и народными средствами, я решила уговорить зуб подождать хотя бы до конца карантина.

Но тут подоспели и другие вопросы. В Нижегородской области до особого распоряжения прекратилось плановое посещение поликлиник. Это касается профосмотров, вакцинации и диспансеризации. Исключениями стали экстренная стоматология и медосмотры для трудоустройства, призыва в армию и медико-социальной экспертизы. В больницах приостановили плановую госпитализацию пациентов. Только экстренные случаи.

Вопросов немало. Понятно, что на всю систему здравоохранения сейчас ложится огромная нагрузка. И задача медиков, в том числе, уберечь многих граждан от выходов на улицу. Но как быть с прививками? Тем более, что ВОЗ назвала отказ от плановой вакцинации одной из главных угроз человечеству.

Есть и другие моменты. Что будет, к примеру, с ведением беременности в женских консультациях? Ведь в "мирное" время попробуй только пропусти очередной плановый прием… Я решила позвонить в консультацию и уточнить, можно ли сейчас встать на учет по беременности?

В регистратуре посоветовали пока подождать. "Если вас ничего не беспокоит, лучше поберегите себя сейчас. Позвоните через неделю, может что-то изменится. А если нет - мы, возможно, запишем вас к врачу не через "Портал пациента", а по телефону", - пояснила сотрудник консультации.

Еще одну проблему озвучила подруга. На второе апреля ей было назначено эндоскопическое обследование в платном медицинском центре. Процедура серьезная, проводится под наркозом. Подготовка - соответствующая. Сначала пришлось сдать анализы на 1500 рублей, затем сесть на специальную строгую диету. Накануне приема ей позвонили из клиники и сообщили, что все обследования врач отменил, когда будет возможность записаться - неизвестно. Но это опять анализы, опять деньги, опять подготовка…

"В государственных клиниках, оказывающих платные услуги, тоже отменили подобные обследования, - сообщила подруга. - На вопрос, когда появится возможность прийти, ответили, что этого не знает никто. А мне должны были подтвердить или опровергнуть не самое приятное заболевание, сидеть сейчас в подвешенном состоянии - это то еще испытание".

Другая история произошла еще у одного знакомого. Он искал возможность получить инсулин для мамы-диабетика: отпускать ее в поликлинику за рецептом, мягко говоря, опасно. "Пришлось пообщаться с руководством больницы, - рассказал он. - Но они и сами не совсем представляли, как можно маме получить рецепт. В итоге за ним пришел я, потом спустился в аптеку на первом этаже, мне выдали лекарство. Доставлять на дом отказались и сами и через волонтеров".

Вопросы копятся. Что-то решается в ручном режиме, что-то откладывается. Хочется надеяться, что ответы будут найдены в ближайшее время. Тем более, что режим самоизоляции продлится весь апрель. Тут ни с беременностью, ни с зубом мудрости не перетерпишь.

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