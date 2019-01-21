ВОЗ назвала главные угрозы здоровью человечества в 2019 году

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, где перечислены 10 угроз для глобального здравоохранения в 2019 году. Среди прочих в него попал сознательный отказ от прививок.

В документе говорится, что вакцинация ежегодно предотвращает 2-3 миллиона смертей, и если бы количество привитых людей выросло, то удалось бы избежать еще 1,5 миллиона смертей. Для примера приводится корь: согласно данным ВОЗ, заболеваемость ею в мире выросла на 30 процентов. Этот показатель обусловлен не только отказом от прививок, однако он играет значительную роль. В докладе в качестве угрозы отдельно выделена заболеваемость гриппом.

Параллельно специалисты обеспокоены растущей устойчивостью бактерий, вирусов и грибков к противомикробным препаратам. К примеру, в 2017 году около 600 тысяч зафиксированных случаев туберкулеза не удалось вылечить рифампицином, наиболее эффективным антибиотиком.

В список глобальных угроз попали также загрязненность воздуха и изменение климата. По данным ВОЗ, 90 процентов жителей Земли дышит загрязненным воздухом: его назвали самым серьезным риском для здоровья в 2019 году. На него приходится порядка 7 миллионов смертей в год.

Глобальную угрозу человечеству представляют также неинфекционные болезни - диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания: от них преждевременно умирает не меньше 15 миллионов человек ежегодно. Обеспокоены врачи и распространением инфекционных болезней - лихорадки Эбола и других. Отдельно вынесена лихорадка Денге, риску которой подвержены до 40 процентов населения Земли. Несмотря на достигнутый прогресс, глобальную угрозу человечеству продолжает представлять и ВИЧ.

Также специалисты ВОЗ вынесли в отдельную угрозу для человечества слабую первичную медико-санитарную помощь во многих странах.